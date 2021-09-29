Суспільний телеканал “UA: Перший” показав піар-фільм Офісу президента про урочистості з нагоди Дня Незалежності. В наглядраді суспільного мовника визнають, що стрічка має рекламний характер.

Про це повідомляють #Букви.

Як сповіщалося, днями Офіс президента випустив документальну стрічку “30 років незалежності. За лаштунками”, яка оповідає про творців свята тридцятиріччя відновлення Незалежності України. В центрі уваги — голова ОПУ Андрій Єрмак та його заступник Кирило Тимошенко.

Фільм 24 вересня показали ICTV, “Інтер”, “Україна 24” та “Україна”, “1+1”. Також продемонстрував трічку російськомовний державний телеканал “Дом”.

Наступного дня, 25 вересня, стрічку побачили й глядачі “UA: Перший”.

Цей телеканал мовить під таким логотипом з 7 квітня 2015 року. Він прийшов на заміну державному телеканалу, що мовив з 1939 року під логотипами УТ (1951—1972), УТ-1 (1972—1998), та “Перший національний” (1998—2015).

Власником “UA: Перший” є АТ “Національна суспільна телерадіокомпанія України” — український суспільний телерадіомовник, який об’єднує найстарші українські телеканали та радіостанції. Єдиним акціонером є держава в особі Держкомтелерадіо.

Реакція “Детектора медіа”

Факт показу стрічки суспільним мовником обурив представників галузі. Зокрема, свою позицію висловила Наталія Лигачова, шеф-редакторка “Детектора медіа” (українська громадська організація, що наймається інформуванням читачів про найважливіші події в українському і світовому інформаційному просторі та на медіаринку).

Лигачова акцентувала на тому, що стрічка містила дезінформацію. Як-от про доступність для всіх, хто зажадає, концерту Андреа Бочеллі, що відбувся 24 серпня. Нагадаємо, захід був анонсований Мінкультом, утім інформація про те, що вхід за запрошеннями, була розміщена лише внизу афіші заходу.

Лигачова також наголосила на неприпустимості показу “паркетних” стрічок, що вихваляють владу, на українських телеканалах.

Вона припустила, що суспільний мовник погодився показувати піарний фільм, запропонований Офісом президента, бо залежить від державного фінансування.

За її словами, суспільний мовник міг би показати цей фільм за умови процедури відбору, під час якої мало б відбутися підписання угоди й публічне оголошення про те, як цей показ відбувся.

Головний редактор Суспільного телебачення Юрій Макаров каже, що прийняв рішення про показ стрічки на “UA: Першому” самостійно. За словами Макарова, йому сподобалися урочистості. Він влаштував дискусію у студії з Лигачовою для обговорення цієї ситуації.

Лигачова наголосила, що частина колективу мала сумніви щодо доречності показу піар-продукту Офісу президента і в такому разі питання мала б розглянути редакційна рада. За словами Макарова, “Суспільне” не мало змоги зволікати з показом фільму.

Реакція наглядради “Суспільного”

“Суспільне мовлення” має корпоративну структуру управління. Є члени правління, а також наглядова рада. Серед обов’язків останньої — гарантування незалежності суспільного мовлення та обрання 5 членів редакційної ради.

#Букви звернулися до членкині наглядради Оксани Романюк, яка за сумісництвом є очільницею “Інституту масової інформації”, громадської організації, яка ставить за мету захист свободи слова та сприяння розвиткові української журналістики, з проханням прокоментувати показ піар-стрічки суспільним мовником та факт прийняття одноосібних рішень щодо такого показу.

“Я вважаю показ цього фільму однозначно недоречним, і навіть неприйнятним для такого мовника як “Суспільне”. Я оцінюю цю стрічку як піар ОП. І те що майже всі загальнонаціональні канали її показали – свідчить що в телепросторі знову відбуваються якісь дуже нездорові процеси. … Сумно, що це відбулося і на “Суспільному”, — зазначила вона.

За словами Романюк, наглядова рада досі не має спільної позиції щодо інциденту, оскільки за цей час не відбувалося чергових засідань.

“Чергове засідання буде завтра, і я планую там якраз підняти це питання в “Різному”, — додала вона.