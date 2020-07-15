Про це повідомляється на сайті УАФ.

Форма містить домашній  та виїзний комплекти. Для домашнього комплекту  основним  використовується жовтий колір, деталі виділено синім. Цей дизайн включає останні інновації: новий дизайн із сублімаційним друком у передній частині футболки, що має темний відтінок, навіяний традиціями української вишивки.

Основним кольором виїзного комплекту форми, навпаки, буде синій із жовтими деталями.

Фото: УАФ

Національна команда гратиме в ній, починаючи з матчів у Лізі націй, які відбуватимуться  з 3 вересня по 17 листопада.

  • Раніше головний тренер збірної України Андрій Шевченко продовжив контракт з національною збірною до кінця 2022 року.