Про це повідомляється на сайті УАФ.

Форма містить домашній та виїзний комплекти. Для домашнього комплекту основним використовується жовтий колір, деталі виділено синім. Цей дизайн включає останні інновації: новий дизайн із сублімаційним друком у передній частині футболки, що має темний відтінок, навіяний традиціями української вишивки.

Основним кольором виїзного комплекту форми, навпаки, буде синій із жовтими деталями.

Національна команда гратиме в ній, починаючи з матчів у Лізі націй, які відбуватимуться з 3 вересня по 17 листопада.