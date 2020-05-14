Про це повідомляє агентство Reuters.
Починаючи з понеділка, 18 травня, компанія буде вимагати від всіх водіїв в Сполучених Штатах, Канаді, Мексиці, Європі та більшості країн Латинської Америки і Азії, носити маски. Ще одне правило – пасажири повинні сидіти ззаду.
Компанія також знизить кількість пасажирів, дозволених на стандартних рейсах Uber, до трьох. Раніше дозволялося чотири пасажири.
Uber випустить оновлення для свого застосування, в якому буде інформувати водіїв і пасажирів про зміни.
За словами керівників компанії, повторне недотримання требованійя може привести до деактивації аккаунта як для пасажирів, так і для водіїв.
Перед тим, як починати свою роботу, додаток зажадає, щоб водії зробили селфі в масці, а також переконалися, що у них не ніяких ознак коронавируса, підтвердили, що вони продезінфікували свої транспортні засоби.
- Раніше повідомлялося, що компанія Uber звільняє 14% свого персоналу в зв’язку зменшенням попиту на послуги таксі.