Компанія Uber Technologies 13 травня заявила, що буде вимагати від водіїв перед початком робочого дня робити селфі в масці. Це стосується співробітників по всьому світу.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Починаючи з понеділка, 18 травня, компанія буде вимагати від всіх водіїв в Сполучених Штатах, Канаді, Мексиці, Європі та більшості країн Латинської Америки і Азії, носити маски. Ще одне правило – пасажири повинні сидіти ззаду.

Компанія також знизить кількість пасажирів, дозволених на стандартних рейсах Uber, до трьох. Раніше дозволялося чотири пасажири.

Uber випустить оновлення для свого застосування, в якому буде інформувати водіїв і пасажирів про зміни.

За словами керівників компанії, повторне недотримання требованійя може привести до деактивації аккаунта як для пасажирів, так і для водіїв.

Перед тим, як починати свою роботу, додаток зажадає, щоб водії зробили селфі в масці, а також переконалися, що у них не ніяких ознак коронавируса, підтвердили, що вони продезінфікували свої транспортні засоби.