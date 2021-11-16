Про це йдеться у заяві компанії.

З 19 листопада припиняє роботу сервіс Uber Shuttle в Києві.

“Після 2,5 року роботи Uber Shuttle в Києві ми прийняли нелегке рішення зупинити роботу цього сервісу з 19 листопада. Ми щиро дякуємо користувачам та партнерам, що були з нами впродовж цього часу”, – проінформувала пресслужба компанії.

Також клієнтам пообіцяли повернути невикористані гроші.

“Ми повернемо невикористаний баланс пакетів Shuttle, дійсних станом на 19 листопада, на картку, з якої була здійснена купівля. Для пакетів, які було придбано за готівку, повернення вартості відбудеться у формі кредитів Uber, які можуть бути використані на будь-який Uber сервіс в Україні”, – заявили в Uber.