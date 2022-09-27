Сервіс таксі Uber повідомив про відновлення роботи у Харкові. Сервіс не працював у місті з початку повномасштабного російського вторгнення.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

В Uber наголосили, що протягом першого місяця після відновлення роботи, всі поїздки на таксі будуть здійснюватись зі знижкою у 50%.

Окрім цього, у компанії наголосили, що не братимуть комісію за поїздку з водіїв, а тому вся вартість поїздки буде нараховуватись водіям.

Також Uber надасть Харкову 5 000 промокодів на безоплатні поїздки для працівників підприємств критичної інфраструктури. Ці поїздки розподілять для підтримки роботи працівників критичної інфраструктури, державних установ, волонтерів та неурядових організацій.

“Ми віримо, що нещодавні досягнення у Харківській області стимулюватимуть все більше бізнесів і громадян повертатися у місто, щоб відновити його життя та економіку якомога швидше. Ми раді бути частиною цього процесу, відновлюючи роботу Uber у Харкові, оскільки це сильний позитивний сигнал для бізнес-спільноти допомагати у відбудові України”, – наголосив регіональний генеральний менеджер Uber у Центральній та Східній Європі Марчін Мочирог.

З початку повномасштабного російського вторгнення компанія Uber продовжує працювати у 18 українських містах серед яких Київ, Львів, Одеса, Вінниця, Дніпро, Біла Церква, Тернопіль, Івано-Франківськ, Житомир, Чернівці, Хмельницький, Луцьк, Рівне, Кременчук, Черкаси, Кропивницький, Ужгород та Харків.