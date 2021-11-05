Uber Technologies Inc. повідомила про свій перший прибутковий квартал за понад 10 років існування.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Таксі-сервіс Uber та підрозділ доставки з ресторанів Uber Eats вперше показали прибуток. За даними Uber, у третьому кварталі кількість пасажирів збільшилася, а з січня база водіїв та кур’єрів зросла майже на 640 тисяч осіб. Компанія витратила понад 250 мільйонів доларів, щоб переманити водіїв після пандемії.

Це дало змогу каліфорнійській компанії отримати скоригований прибуток у розмірі 8 мільйонів доларів за квартал, що закінчився 30 вересня. Торік за той самий період мали 625 мільйонів доларів збитку.

У четвертому кварталі Uber прогнозує скоригований прибуток у розмірі від 25 до 75 мільйонів доларів. Аналітики ж прогнозували в середньому 114 мільйонів доларів.

Загальний виторг Uber зріс на 72% — до 4,8 млрд доларів. Це вище за середню оцінку аналітиків у 4,4 млрд доларів.