Про це повідомляє британське агентство Reuters.
Уточнюється, що сервіс UberEats припинить роботу в Україні вже з 3 червня 2020 року.
“Ми прийняли важке рішення про припинення роботи Uber Eats в Україні з початку червня. Це продовження нашої стратегії по концентрації зусиль і ресурсів на головні ринки Uber Eats по всьому світу“, – сказано в повідомленні.
Водночас, крім України, сервіс покине також Єгипет, Чехію, Румунію, Єгипет, Гондурас, Уругвай і Саудівську Аравію.
У свою чергу відзначається, що сервіс Uber таксі продовжує свою діяльність в Україні.
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