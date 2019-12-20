Верховна Рада України ухвалила в першому читанні суперечливий законопроєкт, який, серед іншого, дерегулює службу крові в Україні. Його авторами є нардепи від "Слуги народу".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За документ № 2429 проголосували 259 народних обранців.

Глава комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький під час презентації документа повідомив, що він дасть змогу українським фармацевтичним заводам прискорити й розширити виробництво генериків, у результаті чого “українці отримають не тільки якісні, а й значно більш доступні ліки дешевше іноземних”.

Крім того, законопроєкт повинен дерегулювати службу крові в Україні. Він також надасть можливість виробляти препарати крові з плазми крові на території України, що, за словами Радуцького, дасть змогу їх здешевити у 2,5 раза.

Під час обговорення документ зазнав різкої критики з боку представників інших фракцій.

Так, нардеп від “Європейської Солідарності” Іванна Климпуш-Цинцадзе наголосила, що Україна в рамках Угоди про асоціацію взяла на себе зобов’язання створити національну систему служби крові.

“Те, що ми бачимо тут, коли пропонується взяття плазми для фракціонування віддати також і суб’єктам підприємницької діяльності, це повністю суперечить Директиві 2002/98 Європейського Союзу, яка зобов’язує донорство базувати на засадах благодійності, добровільності і безоплатності. Тому, очевидно, він потребує суттєвого доопрацювання для того, щоб взагалі такі речі не були припустимими. Тому що інакше ми з вами як українські громадяни залишимось без донорів, які будуть безкоштовно здавати кров у наші заклади державні або комунальні”, – заявила нардеп.

Законопроєкт також розкритикувала нардеп від “Голосу”, член медичного комітету ВР Ольга Стефанишина. За її словами, цей документ може знищити добровільне донорство крові в Україні.

“Ви всі знаєте, що сьогодні являє собою система крові в Україні. Це майже розвалена, непрацююча система. І цей проєкт закону конкретно її доб’є. По-перше, повністю вбивається добровільне донорство в Україні. По-друге, цей проєкт закону віддає виробництво препаратів крові до однієї приватної компанії в Україні. І третє. Він дозволяє їй безконтрольно вивозити препарати крові з України. Подивіться порівняльну табличку, я вам процитую. Видаляється пункт, який звучить так: “Компоненти та препарати донорської крові дозволяється реалізовувати за межами України лише за умови повного забезпечення ними потреб охорони здоров’я населення України”. Будь ласка, думайте, за що ви голосуєте. Цей проєкт закону вбиває систему крові в Україні”, – наголосила Стефанишина.

У підсумку документ все одно був підтриманий у першому читанні.

Варто зазначити, що не всі уважно слухали виступ Стефанишиної. Зокрема, в момент, коли вона наводила аргументи про недосконалість законопроєкту, біля парламентської трибуни відбувалася дивна дискусія між Михайлом Радуцьким і главою фракції “Слуги народу” Давидом Арахамією: