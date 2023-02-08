Грегорі Мітрович, який є автором відзначеної премією книги "Підрив Кремля: американська стратегія підриву радянського блоку, 1947-1956" вважає, що негайне економічне відновлення України є таким же важливим, як і довгострокова військова оборона.

Про це він повідомляє The Washington Post.

Оглядач видання Девіда Ігнатіуса зауважив, що держсекретар Ентоні Блінкен вважає, що катастрофічні поразки Росії під час її повномасштабного вторгнення в Україну відкрили двері для Сполучених Штатів і їхніх європейських союзників для підготовки до післявоєнної Європи. Головним пунктом порядку денного Блінкена є створення потужного українського військового стримування для майбутніх атак Росії.

За словами Ігнатіуса, уряд США вважає, що “Росія не повинна мати можливості відпочити, перегрупуватися та повторно атакувати”, а США та їх союзники погодилися надати Україні сучасну військову техніку, зокрема британські танки Challenger, німецькі Leopard і американські М-1 Abrams. Союзники вважають, що це дозволить українським військовим перемогти Росію в поточній війні, одночасно заклавши основу для модернізованої армії, яка перешкоджатиме наступу Росії в майбутньому.

Однак досвід Сполучених Штатів у відбудові Європи в 1945-1947 роках демонструє, що західні союзники повинні приділяти таку ж увагу негайному економічному відродженню України, як і планам її довгострокової військової оборони. Якщо цього не зробити, це призведе до відчуження і без того зневіреного українського населення та дасть президенту Росії Володимиру Путіну ще одну можливість підірвати незалежність України.

Це також повторить початкову байдужість Сполучених Штатів до руйнування Європи після Другої світової війни, що дало Радянському Союзу змогу вести політичну та психологічну війну, щоб підірвати відновлення континенту та віру Західної Європи в післявоєнне лідерство США. Сполучені Штати відповіли програмою економічної допомоги за планом Маршалла, однак однією з її найважливіших цілей стало переконання західноєвропейців у тому, що керівництву США можна довіряти.

Роки з 1945 по 1950 часто зображують як відносно плавний перехід від капітуляції Німеччини до холодної війни, коли НАТО було створено для захисту від можливого радянського вторгнення, а План Маршалла, розроблений для забезпечення економічного відновлення Європи. Тут не враховуються вирішальні два роки, коли багато європейців вважали, що американський народ став байдужим до їхнього становища.

Багато хто у Вашингтоні недооцінив умови в Європі, вважаючи, що вони схожі на ті, що були після Першої світової війни, коли лінії бойових дій, що зайшли в глухий кут, залишили континент майже недоторканим. Однак насправді ситуація була значно гіршою після Другої світової війни, оскільки багато європейських міст, селищ і сіл лежали в руїнах, залишивши десятки мільйонів осіб без даху над головою. Бойові дії також знищили європейські сільськогосподарські угіддя, спустошили дороги та залізничні лінії, порушивши ланцюг постачання продовольства, і більшість європейців жили на щоденному раціоні від 1000 до 1500 калорій на день, що вважається рівнем голоду.

Багато хто в Сполучених Штатах вірив, що європейці здатні координувати своє власне відновлення, якому Вашингтон допоможе через широку програму позик і міжнародні організації, особливо UNRRA (Адміністрація ООН з питань допомоги та реабілітації). Однак ці зусилля виявилися надто мізерними, щоб впоратися з катастрофічними умовами на континенті.

Більшість американців були у блаженному незнанні про зростаючу кризу в Європі, зосередившись натомість на післявоєнній економічній реконверсії з військового виробництва на цивільне та поверненні мільйонів демобілізованих солдатів до цивільного життя. Доки романіст Джон Дос Пассос не опублікував приголомшливе попередження у номері журналу “Лайф” за січень 1946 року про те, що “американці втрачають перемогу в Європі”. Дос Пассос мандрував зруйнованою війною Європою, розповідаючи про жорстокі умови на континенті, де гроші були нічого не варті, сигарети використовувалися як “божевільна пародія на валюту” і де “ніхто не може думати більше про їжу сьогодні “. Це, як він попередив, викликало різке обурення в Європі через звинувачення в тому, що американці відвернулися від гуманітарної кризи. “Ніколи престиж США в Європі не був нижчим”, — застерігав Дос Пассос.

Рік потому місія колишнього президента Герберта Гувера в Європу підтвердила найгірші занепокоєння Дос Пассоса, привернувши більше уваги громадськості до відчайдушних умов Європи та їх небезпеки для Сполучених Штатів.

До 1947 року перспективи американських воєнних зусиль уже вивітрилися з колективної пам’яті Європи, а замість них були дедалі ефективніші радянські пропагандистські операції, координовані з поступливими комуністичними партіями по всій Західній Європі, щоб підірвати економічне відновлення та розпалювати невдоволення Сполученими Штатами. Мета Рад полягала в тому, щоб запобігти європейській стабілізації та прокласти шлях для місцевих комуністичних партій до захоплення влади, зокрема у Франції та Італії — що означало б фактичне захоплення континенту Радянським Союзом.

Одним із найпотужніших радянських методів було змусити Французьку комуністичну партію організовувати страйки по всій Франції, починаючи з вугільних шахт , потім поширюючись на транспортні компанії та лінії зв’язку, доки вся країна не була закрита. Ці страйки були розпочаті нібито для поліпшення умов праці; однак політичні цілі були самоочевидними і призводили до неодноразових крахів французького уряду.

До червня 1947 року Вашингтон був зосереджений на погіршенні умов у Західній Європі. Американська відповідь надійшла у зверненні держсекретаря Джорджа Маршалла в Гарвардському університеті, де він окреслив те, що незабаром буде названо планом Маршалла. Масштабні економічні переваги програми були добре описані, але менш відомо те, що вона також дала поштовх американській публічній дипломатії та інформаційній війні на континенті.

Американська публічна дипломатія діяла рука об руку з економічними програмами, особливо величезними зусиллями з відновлення європейського продовольчого ланцюга, які становили майже одну третину інвестицій Плану Маршалла. Громадська дипломатія відіграла ключову роль у спростуванні радянської пропаганди щодо американських намірів — тобто допомога США не мала на меті знищити місцеву європейську промисловість — і пояснення того, як її промислові інвестиції модернізують застаріле європейське виробництво. На початку 1950-х років продовольча криза була далеким спогадом, а економіка Європи швидко розвивалася.

Як і під час Другої світової війни, коли завершиться військовий конфлікт в Україні, боротьба за майбутнє України триватиме. Тільки цього разу, як тільки гармати замовкнуть, Росія швидко перемістить свою увагу на широкомасштабну таємну кампанію, щоб перешкодити зусиллям Заходу відбудувати Україну, подібно до того, як радянські зусилля намагалися саботувати економічне відновлення Європи; і Brexit, і президентські вибори в США 2016 року демонструють досвід Росії в розпалюванні хаосу.

Сьогодні здається неймовірним, щоб українці, які вже стільки постраждали, піддалися інформаційним війнам Росії. Однак блиск сучасних російських інформаційних кампаній, як і їхніх радянських попередників, полягає у використанні посередників, які приховували зв’язки з Москвою. Наприклад, перед виборами 2016 року російське Агентство інтернет-досліджень ефективно використовувало соціальні мережі для поширення дезінформації, приховуючи роль Москви в цих зусиллях.

Якщо Сполучені Штати та їх союзники не зможуть надати величезну допомогу, необхідну для відновлення зруйнованих українських міст і відродження зруйнованої економіки, і якщо українські цивільні особи залишаться жити в бідності, без електроенергії та послуг, тоді зростатиме обурення. Справді, посилює ці почуття той факт, що, на відміну від Другої світової війни, американські солдати не брали безпосередньої участі в захисті України. Якщо відставання у відбудові та нестабільність поширюватимуться, як це сталося після Другої світової війни, гнів українського народу зростатиме, надаючи Москві можливість проводити дезінформаційні кампанії, щоб підірвати віру українців у Захід, залишаючи Україну нестабільною на довгі роки.