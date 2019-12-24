Про це йдеться в заяві головного прес-секретаря ЄС із закордонних справ і політики безпеки Пітера Стано.

Як повідомлялося раніше, 23 грудня в Саудівській Аравії суд засудив до страти п’ятьох осіб, яких звинувачували в убивстві журналіста Джамала Хашоггі.

Європейський Союз виступив проти застосування смертної кари як до обвинувачених у справі Хашоггі, так і до будь-кого іншого.

“Європейський союз однозначно виступає проти застосування смертної кари завжди і без виключення. Це жорстоке і нелюдське покарання, яке не може служити стримуючим фактором і являє собою неприпустиме заперечення людської гідності і недоторканності”, — підкреслив Стано.

Крім того, прес-секретар зазначив, що озвучені в справі про вбивство Хашоггі вироки все ще підлягають оскарженню. Він наголосив, що вироки повинні бути винесені відповідно до правової процедури.

“У конкретному випадку вбивства пана Хашоггі Європейський Союз знову заявляє про необхідність повною мірою забезпечити відповідальність та судове переслідування всіх осіб, винних та причетних до його вбивства 2 жовтня 2018 року в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі. Це повинно ґрунтуватися на принципах прозорості, поваги судочинства та належної правової процедури”, — зазначив він.

Нагадаємо, 59-річного журналіста Джамаля Хашоггі вбили 2 жовтня 2018 року в генконсульстві Саудівської Аравії в Стамбулі. Хашоггі був відомим критиком правлячої династії в Ер-Ріяді. У вересні 2017 року поїхав в США, де вів колонку в Washington Post. У ній він все більш відкрито виступав проти наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда ібн Салмана.