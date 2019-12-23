Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

За даними саудівської прокуратури, перед судом постало 11 обвинувачених. В ООН заявили, що вироки винесли поза судовим засіданням.

Спеціальний доповідач ООН Агнес Калламард закликала наслідного принца Саудівської Аравії Мохаммеда бен Салмана розслідувати вбивство журналіста.

Раніше наслідний принц заперечував будь-яку причетність, але пізніше сказав, як лідер Саудівської Аравії бере на себе повну відповідальність.

Нагадаємо, що Джамал Хашоггі був відомим критиком саудівської влади.

  • Турецька газета Daily Sabah опублікувала нові подробиці зі стенограми аудіозапису, яка, як повідомляється, зафіксувала останні хвилини життя саудівського журналіста Джамаля Хашоггі, який був убитий в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі в жовтні минулого року.
  • В Організації Об’єднаних Націй (ООН) заявили, що наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман Аль Сауд і високопоставлених чиновників Саудівської Аравії несуть відповідальність за вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашоггі.