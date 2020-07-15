Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Окружний суддя округу Хеннепін Пітер Кехілл, який веде справу проти чотирьох колишніх співробітників поліції Міннеаполіса, який звинувачують у вбивстві Джорджа Флойда, в середу, 15 липня, надав відео з натільних камер відеоспостереження офіцерів для публічного перегляду.
На записах відображені момент затримання та загибелі чоловіка. Журналісти CNN ознайомилися із записами і переказали їх зміст.
За словами журналістів, записи починаються з того, що поліціянти з Міннеаполіса Томас Лейн та Дж. Олександр Куенг реагують на виклик з приводу використання “підробленого рахунку” на місцевому ринку. За 36 секунд після розмови зі співробітником магазину офіцери стоять біля дверей машини, в якій сидів Джордж Флойд, і кричать на нього: “Підніми свої чортові руки прямо зараз!” після того, як постукали по його машині ліхтариком.
Флойд виправдовується перед офіцерами, ридаючи. У якийсь момент він поклав голову на кермо. Приблизно за три хвилини поліціянти насильно витягли Флойда з машини, щоб надіти на нього наручники та відвести чоловіка, який ридає, до своєї машини.
Куенг намагався фізично заштовхнути Флойда в поліцейську машину. Лейн обійшов його з другого боку машини та протягнув руку, щоб затягнути Флойда в неї. Тоді вперше було чути фразу: “Я не можу дихати”.
Далі Флойд падає на землю біля поліцейської машини з боку Лейна. В цей час на відео з’являються інші офіцери — Тао і Шовен. Всі троє намагаються стримати Флойда.
Після відбуваються події, які також були відображені очевидицею на мобільний телефон: Флойд лежить, офіцер Шовен тисне коліном на його шию.
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No one allowed to take life of others ! Police has no rights to kill even if they protect themselves ( in this case Mr. Floyd Didn't even attack ) #GeorgeFloyd @whitehouse There are no black or white , there are no rich or poor , there are no educated or non educated We Are All ONE ! there no criminals who are doing it out of pleasure ( if there are they are sick people ) . Only justice can judge !
Це відбувається на 11 хвилині запису. Весь цей час, а саме — 8 хвилин, 4 офіцерів намагаються надіти на Флойда наручники.
Приблизно за 16 хвилин після початку зйомки Флойд, на шию якого продовжує тиснути офіцер Шовен, говорить останні слова, які не були зазначені в раніше опублікованій судом стенограмі цих відео. Це були слова: “Чувак, я не можу дихати”.
Парамедики приїхали менш ніж за 9 хвилин після того, як Шовен почав притискати шию Флойда коленом.Через хвилину в машину швидкої допомоги завантажується абсолютно нерухоме тіло чоловіка.
ЗМІ домагаються публікації відео через суд
Департамент поліції Міннеаполіса відмовився публікувати ці відео, заявивши, що вони необхідні для розслідування інциденту.
Суддя Кехілл, хоча і надав відео для публічного перегляду, досі відмовляється дозволити новинним організаціям опублікувати кадри з натільних камер поліціянтів.
Ряд медіа-компаній, зокрема, CNN, в понеділок, 13 липня, подали клопотання з вимогою дозволити публікацію відео.
- Нагадаємо, у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення. 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами. #Букви розповідали про це докладніше в матеріалі “Вбивство Джорджа Флойда і масові протести в США: хронологія подій”.
- 9 липня газета The New York Times оприлюднила докладні стенограми останніх хвилин життя Джорджа Флойда.