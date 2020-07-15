У справі про вбивство темношкірого Джорджа Флойда поліціянтами в Міннеаполісі з'явилися нові докази — відео з натільних камер офіцерів. Суд забороняє ЗМІ публікувати ці записи.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Окружний суддя округу Хеннепін Пітер Кехілл, який веде справу проти чотирьох колишніх співробітників поліції Міннеаполіса, який звинувачують у вбивстві Джорджа Флойда, в середу, 15 липня, надав відео з натільних камер відеоспостереження офіцерів для публічного перегляду.

На записах відображені момент затримання та загибелі чоловіка. Журналісти CNN ознайомилися із записами і переказали їх зміст.

За словами журналістів, записи починаються з того, що поліціянти з Міннеаполіса Томас Лейн та Дж. Олександр Куенг реагують на виклик з приводу використання “підробленого рахунку” на місцевому ринку. За 36 секунд після розмови зі співробітником магазину офіцери стоять біля дверей машини, в якій сидів Джордж Флойд, і кричать на нього: “Підніми свої чортові руки прямо зараз!” після того, як постукали по його машині ліхтариком.

Флойд виправдовується перед офіцерами, ридаючи. У якийсь момент він поклав голову на кермо. Приблизно за три хвилини поліціянти насильно витягли Флойда з машини, щоб надіти на нього наручники та відвести чоловіка, який ридає, до своєї машини.

Куенг намагався фізично заштовхнути Флойда в поліцейську машину. Лейн обійшов його з другого боку машини та протягнув руку, щоб затягнути Флойда в неї. Тоді вперше було чути фразу: “Я не можу дихати”.

Далі Флойд падає на землю біля поліцейської машини з боку Лейна. В цей час на відео з’являються інші офіцери — Тао і Шовен. Всі троє намагаються стримати Флойда.

Після відбуваються події, які також були відображені очевидицею на мобільний телефон: Флойд лежить, офіцер Шовен тисне коліном на його шию.

Це відбувається на 11 хвилині запису. Весь цей час, а саме — 8 хвилин, 4 офіцерів намагаються надіти на Флойда наручники.

Приблизно за 16 хвилин після початку зйомки Флойд, на шию якого продовжує тиснути офіцер Шовен, говорить останні слова, які не були зазначені в раніше опублікованій судом стенограмі цих відео. Це були слова: “Чувак, я не можу дихати”.

Парамедики приїхали менш ніж за 9 хвилин після того, як Шовен почав притискати шию Флойда коленом.Через хвилину в машину швидкої допомоги завантажується абсолютно нерухоме тіло чоловіка.

ЗМІ домагаються публікації відео через суд

Департамент поліції Міннеаполіса відмовився публікувати ці відео, заявивши, що вони необхідні для розслідування інциденту.

Суддя Кехілл, хоча і надав відео для публічного перегляду, досі відмовляється дозволити новинним організаціям опублікувати кадри з натільних камер поліціянтів.

Ряд медіа-компаній, зокрема, CNN, в понеділок, 13 липня, подали клопотання з вимогою дозволити публікацію відео.