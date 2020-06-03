Правоохоронці висунули звинувачення всім 4 офіцерам поліції, які були присутні при жорсткому затримання темношкірого Джорджа Флойда, яке призвело до його загибелі.

Про це повідомила в Twitter сенатор Міннесоти Емі Клобучар.

Як повідомлялося раніше, минулого тижня у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один з поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.

Всі четверо поліціянтів, які були присутні при затриманні, були звільнені. Звинувачення були пред’явлені тільки офіцерові поліції Дереку Шовену, який безпосередньо душив Джорджа Флойда. Його взяли під варту.

У середу стало відомо, що тепер звинувачення пред’явлені всім чотирьом поліціянтам. Справу перекваліфіковану на вбивство другого ступеня.

“Генеральний прокурор Міннесоти Кіт Еллісон підвищив звинувачення проти Дерека Шовена до вбивства Джорджа Флойда другого ступеня, а також пред’явив звинувачення 3 іншим офіцерам. Це ще один важливий крок до справедливості”, — написала сенатор Клобучар.

Зазначимо, під вбивством 2 ступеня розуміється будь-яке умисне вбивство з обдуманим наміром, але не сплановане заздалегідь.

За інформацією телеканалу CNN, офіційна заява генпрокурора очікується пізніше протягом дня — за тиждень після смерті Джорджа Флойда та масових протестів проти расизму та агресії поліції.

Нагадаємо, 28 травня в місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) спалахнули акції протесту та сутички з правоохоронцями. У ніч на 29 травня учасники протесту в Міннеаполісі спалили поліційну дільницю.

30 травня ряд учасників протесту влаштували погроми в магазинах. Вже 1 червня протести після вбивства поліціянтами темношкірого американця Джорджа Флойда охопили всю країну. Також акції протесту проходили в Берліні та Лондоні.

31 травня акції протесту проходили в Берліні та Лондоні. Тепер демонстрації проти расизму проходять також в Нідерландах і Франції.