#Букви зібрали хронологію подій.

25 травня чорношкірий Джордж Флойд помирає під час затримання білим офіцером. Тоді розслідуванням інциденту зайнялося ФБР. Четверо поліцейських були звільнені

Смерть Флойда 26 травня викликала масові протести: сотні людей вийшли на вулиці Міннеаполіса проти поліцейського насильства і расової нерівності. Мітингувальники пройшли маршем до відділення поліції, малювали графіті на поліцейських машинах і кидали каміння в поліцейську дільницю. Вони також влаштували погроми і підпали. Тоді відбулися сутички з поліцією.

28 травня кількість протестуючих зросла до тисяч. Вони почали зводити барикади. Поліцейські, в свою чергу, зайняли позиції на дахах будівель, звідки взялися запускати світлошумові гранати, сльозогінний газ і стріляти гумовими кулями, щоб розігнати натовп.

Варто зазначити, що на смерть Флойда і масові протести руху Black Lives Matter відреагував президент США Дональд Трамп. Він в своєму Twitter назвав смерть Флойда “сумною і трагічною”.

Реакція була і від зірок Голлівуду, знаменитостей, брендів, кінокомпаній.

Масові протести стали охоплювати все більше американських міст, а незабаром міста Європи та інших країн. Протестуючі почали громити магазини.

2 червня Дональд Трамп пригрозив направити військових в штати, де тривають заворушення.

Станом на 3 червня, в США загинули 13 людей в результаті протестів через смерть Джорджа Флойда.

3 червня прокурори висунули нові кримінальні звинувачення проти чотирьох поліцейських Міннеаполіса, причетних до смерті Флойда.

Протестний рух проти жорстокості поліції США набирає свої оберти.

7 червня сенатор-республіканець від штату Юта Мітт Ромні взяв участь в акціях протестах в Вашингтоні. Законодавець став першим республіканцем з верхньої палати конгресу, який приєднався до демонстрацій

7 червня на акцію протесту вийшли актриса і співачка Дженніфер Лопес та її наречений Алекс Родрігес.

Також стало відомо, що влада Міннеаполіса виступили з ініціативою скоротити в місті поліцейський департамент.

У свою чергу демократи внесли в Конгрес США законопроєкт, що передбачає значні обмеження повноважень поліції.

Документ був розроблений “Чорним кокусом” Конгресу — закритим зібранням більшості афроамериканців-членів Конгресу. Він передбачає ряд заходів, спрямованих на те, щоб обмежити можливості для застосування сили поліцейськими, від чого найчастіше страждають темношкірі американці та інші меншини. Зокрема, він пропонує:

Демократи планують винести цей законопроєкт на розгляд до кінця червня.

9 червня в місті Х’юстон (штат Техас, США) відбувся похорон афроамериканця Джорджа Флойда.

10 червня під час антирасистських акцій протесту в США їх учасники намагалися знищити два пам’ятника першовідкривачу Америки Христофору Колумбу.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі назвав помилкою свою появу поруч з президентом Дональдом Трампом після розгону мирної демонстрації біля Білого дому у Вашингтоні.

Генерал також додав, що він обурений убивством Джорджа Флойда, і, що викликані цим протести говорять про “багатовікової несправедливості по відношенню до афроамериканців”.

На честь дня закінчення рабства в США, який відзначається 19 червня, в Nike ввели щорічний оплачуваний вихідний для працівників американських офісів компанії.

13 червня стало відомо, що сім поліцейських Міннеаполіса подали у відставку після смерті Джорджа Флойда, повідомляє телеканал CNN.

13 червня учасники протесту у Вашингтоні пройшли маршем по шосе. Невелика група протестуючих вийшла з району площі Лафайет, недалеко від Білого дому, а потім пройшла по шосе, яке йде з міста в Північну Вірджинію.

Поліцейські машини супроводжували учасників протесту на відстані.

В Атланті двоє поліцейських при затриманні застрелили 27-річного афроамериканця Рейшарда Брукса. Повідомляється, що чоловік намагався втекти від копів і у одного з них вихопив електрошокер. Після цього поліцейські вистрілили в чоловіка.

Ця смерть чорношкірого знову спровокувала протести.

13 червня поліція Атланти заарештувала 36 осіб – учасників демонстрації проти убивства Брукса.

13 червня в Портленді, штат Орегон, поліція також розігнала незаконний протест. Одну людину заарештували.

14 червня стало відомо, що поліцейський з Сан-Бернардіно застрелив латиноамериканця. Так, напередодні в поліцію надійшов дзвінок про “дорослого білого чоловіка, що розмахував пістолетом”.

Patrol Officers arrived and located a suspect matching the description, and the suspect was still carrying, what appeared to be a black handgun in his hand. An officer involved shooting occurred and the suspect was struck and was injured. (Page 2) pic.twitter.com/aE6PiWkNrp

— San Bernardino PD (@SanBernardinoPD) June 14, 2020