На території Болгарії затримано Олексій Левін, підозрюваний в організації вбивства херсонської чиновниці Катерини Гандзюк. Раніше він був оголошений в міжнародний розшук.

Про це повідомили в прес-службі Офісу генерального прокурора.

За інформацією ОГП, Левін був затриманий увечері п’ятниці, 24 січня.

“Затримано підозрюваного у причетності до нападу на Катерину Гандзюк, що переховувався за межами України. Щойно працівниками правоохоронних органів Болгарії разом із представниками Офісу Генерального прокурора та Служби безпеки України на території Болгарії затримано Олексія Москаленка (Левіна), який розшукується за підозрою у причетності до нападу на Катерини Гандзюк”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на початку червня 2019 року в Покровському міськрайонному суді Дніпропетровської області були оголошені вироки виконавцям нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк. Підбурювач та пособник нападу Сергій Торбін засуджений до 6 років 6 місяців, безпосередній виконавець Микита Грабчук — до 6 років, пособники Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський — до 4, а Віктор Горбунов — до 3 років позбавлення волі.

У грудні 2018 року генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що слідство встановило всіх замовників та організаторів нападу на Гандзюк.

Згодом підозри оголосили ще трьох особам. Голові Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили підозру 11 лютого 2019 року. Його заарештували, але відразу ж відпустили під заставу. Мангер заперечує свою причетність до смерті Гандзюк.

Також підозру було оголошено Ігорю Павловському — помічникові депутата від БПП Миколи Паламарчука. У травні 2019 року суд відпустив його з СІЗО. 20 січня 2020 року силовики проводили спецоперацію із затримання членів організованого злочинного угруповання, члени якої здійснювали насильство над людьми, підпалювали чуже майно. Місцеві ЗМІ називають ватажком цієї банди Ігоря Павловського.