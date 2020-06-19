Печерський районний суд Києва заарештував главу Херсонської облради Владислава Мангера, підозрюваного в організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.

Про це повідомив адвокат Мангера Дмитро Ільченко у Facebook.

Мангера арештували до 28 липня.

За словами адвоката, захист Мангера збирається подавати апеляцію і звертатися до Європейського суду з прав людини.

“Ті, хто вважають, що ми тягнули час – ні. Ми отримували прямі докази того, що прокуратура змушувала Павловського і Пилипенка дати свідчення про те, що їм погрожував Мангер. Ми їх надали. Але суд їх просто не прийняв”, – зазначив він.

Водночас активісти руху “Хто замовив Катю Гандзюк?” уточнили, що суд змінив запобіжний захід Мангеру на тримання під вартою без можливості внесення застави.

Як відомо, 31 липня 2018 року на Катерину Гандзюк напали біля під’їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

У червні 2019 року суд виніс вироки виконавцям вбивства Гандзюк: вони отримали від 3 до 6,5 років ув’язнення.

Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства.

Підозрюваними в організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.