Про це повідомили в прес-службі Глави держави.

У п’ятницю, 31 січня, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Республіки Болгарія Бойко Борисовим.

Повідомляється, що під час розмови Зеленський, зокрема, подякував Борисову за затримання 24 січня цього року болгарськими правоохоронними органами спільно з українськими колегами Олексія Левіна за підозрою в причетності до нападу на Катерину Гандзюк, а також висловив надію на швидке розв’язання питання його екстрадиції в Україну

Крім цього, обговорювалося питання зміцнення двостороннього торговельно-економічного співробітництва, обсяги якого у 2019 році вперше за останнє десятиліття прогнозовано перевищать $ 1 млрд.

Нагадаємо, на початку червня 2019 року в Покровському міськрайонному суді Дніпропетровської області були оголошені вироки виконавцям нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк. Підбурювач та пособник нападу Сергій Торбін засуджений до 6 років 6 місяців, безпосередній виконавець Микита Грабчук — до 6 років, пособники Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський — до 4, а Віктор Горбунов — до 3 років позбавлення волі.

У грудні 2018 року генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що слідство встановило всіх замовників та організаторів нападу на Гандзюк.

Згодом підозри оголосили ще трьох особам. Голові Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили підозру 11 лютого 2019 року. Його заарештували, але відразу ж відпустили під заставу. Мангер заперечує свою причетність до смерті Гандзюк.

Також підозру було оголошено Ігорю Павловському — помічникові депутата від БПП Миколи Паламарчука. У травні 2019 року суд відпустив його з СІЗО. 20 січня 2020 року силовики проводили спецоперацію із затримання членів організованого злочинного угруповання, члени якого здійснювали насильство над людьми, підпалювали чуже майно. Місцеві ЗМІ називають ватажком цієї банди Ігоря Павловського.