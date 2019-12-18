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Вбивство Шеремета: поліція опублікувала розмови Антоненка нібито про міну

Поліція опублікувала смс, розмови підозрюваного у вбивстві Павла Шеремета відомого музиканта Андрія Антоненка нібито про міну та відео її вилучення.

Середа, 18 грудня 2019, 22:02

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Раніше Аваков заявляв, що під час обшуків у  квартирі підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета військового і музиканта Андрія Антоненка стало відомо, що він зберігав удома розібрану міну.

“Поліціянти встановили хронологію подій: скориставшись своїм правом зателефонувати адвокату, Андрій Антоненко о 15:10 надіслав повідомлення невідомій особі з проханням забрати пакет у шафі, о 15:12 написав пост у соціальній мережі про своє затримання, а о 15:14 подзвонив родичеві, щоб упевнитися, чи забрав він річ з квартири”, – йдеться в повідомленні.

У поліції нагадали, що 13 грудня 2019 слідчі провели невідкладні слідчі дії.

“В результаті під час обшуку в офісі, який розташований на першому поверсі будинку, де жив підозрюваний, виявили предмет, схожий на протипіхотну міну МОН-50. Очевидці у своїх поясненнях вказали, що сусід з третього поверху (брат дружини Антоненка, який проживає спільно з ним) залишив на зберігання предмет, назвавши його роутером. Зазначений предмет був захований у купюроприймачі терміналу”, – зазначили правоохоронці.

Призначено комплексну експертизу, в тому числі молекулярну.

Раніше адвокат Андрія Антоненка стверджував, що нічого не знає про міну, ніби вилучену у родича підозрюваного, про це Костянтин Татарченко сказав “Громадському радіо”.

Він додав, що не має інформації про те, що Антоненко начебто просив родича винести міну.

“Я не знаю, факт це або не факт, я не знаю, що це за річ”, – сказав Татарченко.

На телеканалі “24” на питання журналістів, чи справді у  квартирі Антоненка була міна, Татарченко відповів: “Нам не відомо про це. Матеріалів кримінального провадження стосовно цих обставин ми не бачили”.

“Але, поспілкувавшись безпосередньо з нашим клієнтом, він нас запевнив, як і члени його сім’ї, про те, що ніяких вибухових речовин або зброї вдома він не тримає”, – додав захисник Антоненко.

Нагадаємо, напередодні співробітники Національної поліції затримали фігурантів справи про вбивство в 2016 році журналіста Павла Шеремета.

У вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюються: медсестра Яна Дугарь, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко і подружжя Інна і Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.

Теги: Павло Шеремет

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