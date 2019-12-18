Вбивство Шеремета: поліція опублікувала розмови Антоненка нібито про міну

Поліція опублікувала смс, розмови підозрюваного у вбивстві Павла Шеремета відомого музиканта Андрія Антоненка нібито про міну та відео її вилучення.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Раніше Аваков заявляв, що під час обшуків у квартирі підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета військового і музиканта Андрія Антоненка стало відомо, що він зберігав удома розібрану міну.

“Поліціянти встановили хронологію подій: скориставшись своїм правом зателефонувати адвокату, Андрій Антоненко о 15:10 надіслав повідомлення невідомій особі з проханням забрати пакет у шафі, о 15:12 написав пост у соціальній мережі про своє затримання, а о 15:14 подзвонив родичеві, щоб упевнитися, чи забрав він річ з квартири”, – йдеться в повідомленні.

У поліції нагадали, що 13 грудня 2019 слідчі провели невідкладні слідчі дії.

“В результаті під час обшуку в офісі, який розташований на першому поверсі будинку, де жив підозрюваний, виявили предмет, схожий на протипіхотну міну МОН-50. Очевидці у своїх поясненнях вказали, що сусід з третього поверху (брат дружини Антоненка, який проживає спільно з ним) залишив на зберігання предмет, назвавши його роутером. Зазначений предмет був захований у купюроприймачі терміналу”, – зазначили правоохоронці.

Призначено комплексну експертизу, в тому числі молекулярну.