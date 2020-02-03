Печерський районний суд Києва залишив в силі арешт підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко без права внесення застави.

Таке рішення суд ухвалив у понеділок.

Кузьменко була доставлена ​​в суд і була присутня на засіданні.

Суд дозволив їй перебувати поруч зі своїм адвокатом Тарасом Безпалим.

Прокуратура просила залишити підсудну під арештом. Захист Кузьменко просив суд обрати їй запобіжний захід, не пов’язаний з утриманням під вартою. Адвокат зазначив, що нічний домашній арешт задовольнив би і потреби підозрюваної, і вимоги сторони звинувачення.

В ході засідання суд допитав трьох свідків, зокрема, її колишнього чоловіка Дмитра Кузьменка, мати Ірину Калінкіну, учасника антитерористичної операції Володимира Ульянова. Вони стверджують, що підозрювана в момент вбивства 20 липня 2016 року було вдома з дитиною.

Те, що Кузьменко перебувала вдома на момент вбивства журналіста, за словами адвоката, підтверджується місцем розташування її телефону, листуванням в Facebook і показаннями свідків.

Також суд дозволив адвокату додати до матеріалів справи графік операцій Кузьменко. Він зазначив, що у підозрюваної запланований ряд складних операцій.

Крім того, у Кузьменко є син Артем, який вчиться в школі.

Суд відмовив адвокатам Кузьменко, які просили відпустити її під домашній арешт.

Сьогодні ввечері також відбудуться суди щодо запобіжного заходу для інших підозрюваних у цій справі – Андрія Антоненка та Яни Дугарь.

Як відомо, у вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюються: медсестра Яна Дугарь, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко і подружжя Інна і Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.

За версією слідства, організатором вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році начебто був музикант і військовослужбовець Андрій Антоненко, а виконавцем – волонтер і дитячий медик Юлія Кузьменко.