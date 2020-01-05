Великобританія вирішила посилити заходи безпеки на Близькому Сході на тлі напруженості в регіоні після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Так, кораблі британського Військово-морського флоту знову почнуть супроводжувати торгівельні судна під прапором королівства, які прямують через Ормузьку протоку.

Таке рішення було прийнято для забезпечення безпеки через напруженість на Близькому Сході після вбивства в Багдаді Сулеймані.

Глава Міноборони Великобританії Бен Уоллес дав розпорядження, щоб кораблі HMS Montrose і HMS Defender повернулися до обов’язків щодо супроводу торгових суден.

“Уряд вживатиме всіх необхідних заходів для захисту наших кораблів і громадян”, – наголосив Уоллес.

Він також поінформував, що провів телефонні переговори з главою Пентагону Марком Еспером, і закликав всі сторони до стриманості.

“Згідно з міжнародним правом Сполучені Штати мають право захищати себе від тих, хто становить безпосередню загрозу громадянам цієї країни”, – заявив Уоллес.

Ормузька протока – це стратегічно важлива протока, що з’єднує Перську затоку на південному заході з Оманською затокою на південному сході і далі з відкритим океаном. Північне узбережжя належить Ірану, а південне – Об’єднаним Арабським Еміратам та Оману.

Минулого року ВМС Великобританії протягом декількох місяців супроводжували свої судна в Ормузькій протоці на тлі зростання напруженості у відносинах з Іраном після обопільних затримань танкерів. Вбивство Сулеймані викликало побоювання у Лондона, що танкери можуть знову стати мішенню.

Як повідомляє The Times, крім охорони кораблів, окремі розпорядження отримали і британські військовослужбовці в Іраку. Так, понад 400 солдатів, що тренують місцеві війська, отримали наказ перейти до “силового захисту” британських дипломатів і майна від можливих атак. Для цих цілей солдатам буде передано додаткову зброю.

Зокрема, готується переміщення британських солдатів для забезпечення безпеки посольства Великобританії в Багдаді.

Варто зазначити, що британський прем’єр-міністр Борис Джонсон наразі знаходиться у відпустці на острові Мюстік у Карибському морі, повідомляє британське агентство ВВС. Через це він піддався критиці з боку лідера Лейбористської партії Джеремі Корбіна.

“Борис Джонсон повинен був негайно припинити свою відпустку, щоб вирішити проблему, яка може мати серйозні наслідки для Великої Британії та світу”, – заявив він.

Раніше британський МЗС рекомендував своїм громадянам відмовитися від поїздок в Іран і Ірак через напруженість після вбивства Сулеймані.