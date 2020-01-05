Про це повідомляє агентство Reuters.
Так, кораблі британського Військово-морського флоту знову почнуть супроводжувати торгівельні судна під прапором королівства, які прямують через Ормузьку протоку.
Таке рішення було прийнято для забезпечення безпеки через напруженість на Близькому Сході після вбивства в Багдаді Сулеймані.
Глава Міноборони Великобританії Бен Уоллес дав розпорядження, щоб кораблі HMS Montrose і HMS Defender повернулися до обов’язків щодо супроводу торгових суден.
“Уряд вживатиме всіх необхідних заходів для захисту наших кораблів і громадян”, – наголосив Уоллес.
Він також поінформував, що провів телефонні переговори з главою Пентагону Марком Еспером, і закликав всі сторони до стриманості.
“Згідно з міжнародним правом Сполучені Штати мають право захищати себе від тих, хто становить безпосередню загрозу громадянам цієї країни”, – заявив Уоллес.
Ормузька протока – це стратегічно важлива протока, що з’єднує Перську затоку на південному заході з Оманською затокою на південному сході і далі з відкритим океаном. Північне узбережжя належить Ірану, а південне – Об’єднаним Арабським Еміратам та Оману.
Минулого року ВМС Великобританії протягом декількох місяців супроводжували свої судна в Ормузькій протоці на тлі зростання напруженості у відносинах з Іраном після обопільних затримань танкерів. Вбивство Сулеймані викликало побоювання у Лондона, що танкери можуть знову стати мішенню.
Як повідомляє The Times, крім охорони кораблів, окремі розпорядження отримали і британські військовослужбовці в Іраку. Так, понад 400 солдатів, що тренують місцеві війська, отримали наказ перейти до “силового захисту” британських дипломатів і майна від можливих атак. Для цих цілей солдатам буде передано додаткову зброю.
Зокрема, готується переміщення британських солдатів для забезпечення безпеки посольства Великобританії в Багдаді.
Варто зазначити, що британський прем’єр-міністр Борис Джонсон наразі знаходиться у відпустці на острові Мюстік у Карибському морі, повідомляє британське агентство ВВС. Через це він піддався критиці з боку лідера Лейбористської партії Джеремі Корбіна.
“Борис Джонсон повинен був негайно припинити свою відпустку, щоб вирішити проблему, яка може мати серйозні наслідки для Великої Британії та світу”, – заявив він.
Раніше британський МЗС рекомендував своїм громадянам відмовитися від поїздок в Іран і Ірак через напруженість після вбивства Сулеймані.
- У Пентагоні раніше заявили, що причетні до ракетних ударів по аеропорту Багдада (Ірак) і його околицях, в результаті яких, за наказом президента Дональда Трампа, було вбито командира іранського спецназу “Кудс” генерала Касема Сулеймані.
- Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї пообіцяв “сувору помсту” тим, хто вбив Касема Сулеймані.
- Державний департамент Сполучених Штатів Америки закликав своїх громадян в Іраку негайно покинути країну у зв’язку з напруженою ситуацією в регіоні.
- Президент США Дональд Трамп пригрозив завдати ударів по 52 іранських об’єктах, якщо Тегеран здійснить атаки, націлені проти американців чи американських об’єктів.