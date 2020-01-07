Про це йшлося на його брифінгу в Держдепартаменті.

“Абсолютно ясно, що світ став безпечнішим. Касем Сулеймані більше не ходить по планеті. Президент Дональд Трамп прийняв правильне рішення зупинити участь Сулеймані в терористичній кампанії проти Америки, в якій він брав участь, і запобігти планам на майбутнє, які у нього були”, — сказав Помпео.

Нагадаємо, у Пентагоні раніше заявили, що причетні до ракетних ударів по аеропорту Багдада (Ірак) і його околицях, в результаті яких за наказом президента Дональда Трампа було вбито командира іранського спецназу “Кудс” генерала Касема Сулеймані. Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї пообіцяв “сувору помсту” тим, хто вбив Касема Сулеймані.

  • Державний департамент Сполучених Штатів Америки закликав своїх громадян в Іраку негайно покинути країну у зв’язку з напруженою ситуацією в регіоні.
  • Державне телебачення Ірану оголосило про нагороду в розмірі 80 мільйонів доларів за голову президента США Дональда Трампа.
  • 7 січня в Ірані проходить масове прощання з Сулеймані. Під час заходу відбулася тиснява, загинули понад 50 осіб.