Про це йшлося на його брифінгу в Держдепартаменті.

“Абсолютно ясно, що світ став безпечнішим. Касем Сулеймані більше не ходить по планеті. Президент Дональд Трамп прийняв правильне рішення зупинити участь Сулеймані в терористичній кампанії проти Америки, в якій він брав участь, і запобігти планам на майбутнє, які у нього були”, — сказав Помпео.

.@SecPompeo: It’s very clear the world’s a safer place. Qassem Soleimani no longer walks the planet. President @realDonaldTrump made the right decision to stop Soleimani from the terror campaign that he’d been engaged in against America and prevent the future plans that he had. pic.twitter.com/Hh3pD3Onu0

