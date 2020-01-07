У Тегерані (Іран) відбувся похорон убитого генерала Кассема Сулеймані, а відтак місцевий парламент прийняв законопроект, що визнає Міноборони США і осіб, причетних до вбивства генерала, терористичними організаціями.

Про це повідомляє місцеве видання IRNA.

Відповідний законопроект було схвалено більшістю голосів. Правку внесли в законопроект про “контрзаходи США” у відповідь на визнання КВІР іноземної терористичною організацією, яка виділила 200 мільйонів євро відділенню Кудс.

Раніше в законопроекті раніше було визначено Центральне командування США (Centcom) терористичною організацією. Тепер же депутати додали в законопроект поправку, яка розширює сферу охоплення, включивши в неї не тільки міністерство оборони США, а й пов’язані з ним структури.

Іранський парламент також оголосив всіх американських командирів і співробітників США, причетних до вбивства Сулеймані, терористами.

Нагадаємо, у Пентагоні раніше заявили, що причетні до ракетних ударів по аеропорту Багдада (Ірак) і його околицях, в результаті яких, за наказом президента Дональда Трампа, було вбито командира іранського спецназу “Кудс” генерала Касема Сулеймані. Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї пообіцяв “сувору помсту” тим, хто вбив Касема Сулеймані.