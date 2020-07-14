Прокуратура Донецької області відкрила провадження за фактом вбивства військового медика під час евакуації загиблого українського бійця на Донбасі.

Про це повідомили в прес-службі відомства.

Як повідомлялося раніше, 13 липня, на Донбасі загинули двоє українських захисників. Один із загиблих підірвався на невідомому вибуховому пристрої поблизу населеного пункту Зайцеве. Бойовики обстріляли військовослужбовців, які евакуювали тіло загиблого українського воїна. В результаті обстрілу загинув військовий медик.

За даним фактом прокуратура Донецької області почала кримінальне провадження по 2 ст. 438 ККУ (порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, представниками не передбачених законом збройних формувань).

“Прокурори вбачають в діях представників незаконних збройних формувань РФ ознаки віроломства, що прямо заборонено статтею 37 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року. Це третій зареєстрований факт віроломства після Іловайської трагедії та оборони Донецького аеропорту”, — зазначили у відомстві.

Також повідомляється, що тіла загиблих все ще знаходяться на полі бою, оскільки представники збройних формувань РФ не гарантують припинення вогню.