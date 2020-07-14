Про це повідомили в прес-службі відомства.
Як повідомлялося раніше, 13 липня, на Донбасі загинули двоє українських захисників. Один із загиблих підірвався на невідомому вибуховому пристрої поблизу населеного пункту Зайцеве. Бойовики обстріляли військовослужбовців, які евакуювали тіло загиблого українського воїна. В результаті обстрілу загинув військовий медик.
За даним фактом прокуратура Донецької області почала кримінальне провадження по 2 ст. 438 ККУ (порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, представниками не передбачених законом збройних формувань).
“Прокурори вбачають в діях представників незаконних збройних формувань РФ ознаки віроломства, що прямо заборонено статтею 37 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року. Це третій зареєстрований факт віроломства після Іловайської трагедії та оборони Донецького аеропорту”, — зазначили у відомстві.
Також повідомляється, що тіла загиблих все ще знаходяться на полі бою, оскільки представники збройних формувань РФ не гарантують припинення вогню.
- Всього за добу 13 липня бойовики на Донбасі 18 раз порушили режим припинення вогню, в результаті чого троє українських військових загинули, один був поранений і ще один отримав бойове травмування.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вбивство українського медика на Донбасі містить ознаки військового злочину.