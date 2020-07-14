Міністр закорднонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вбивство українського медика на Донбасі містить ознаки воєнного злочину.

Про це він заявив під час брифінгу.

“З юридичної точки зору в цьому вбивстві, є всі ознаки воєнного злочину, а з моральної точки зору, йдеться ні про що інше, як про акт варварства”, – сказав Кулеба.

Він також зазначив, що вбивство українського медика на фронті не залишиться без уваги міжнародних партнерів.

“Ми залучимо всіх наших партнерів. Це набере максимального розголосу… Вбивство медика, який надає допомогу пораненому, це більше, ніж трагедія”, – заявив міністр.