Про це повідомляє пресслужба Офіса генпрокурора.

Повідомляється, що обвинувальний акт спрямований проти особи за фактом незаконного проникнення на територію домоволодіння Сергієнка, звідки той був викрадений і вбитий.

“Офіс Генерального прокурора 24 січня 2020 направив до суду обвинувальний акт стосовно особи за фактом незаконного проникнення 4 квітня 2014 на територію домоволодіння журналіста та учасника “Самооборони Євромайдан Черкаської області” В. Сергієнка в м Корсунь-Шевченківський Черкаської області, звідки журналіст був викрадений і в подальшому у цей же день жорстоко вбитий (п. п. 3, 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 162 КК України) “, – йдеться в повідомленні.

Також в Офісі генпрокурора відзначили, що даному громадянинові, а також ще одній особі інкримінують участь у злочинній організації, яка діяла в період з листопада 2013 року по липень 2015 року на територіях Київської та Черкаської областях.

Нагадаємо, одного з лідерів Революції гідності в місті Корсунь-Шевченківський та журналіста Василя Сергієнка вбили в квітні 2014 року. Його викрали з подвір’я власного будинку, а на наступний день тіло знайшли в лісі в 15 кілометрах від міста зі слідами тортур.