Монахиня Анна-Роза Ну Таунг стала на коліна перед озброєними військовими М'янми в місті Мічина із закликом не стріляти в протестувальників, а вбити її.

Про це повідомляє The Guardian.

Стоячи на колінах, черниця благала військових “не вбивати дітей” (протестувальників, прихильників демократичних цінностей), а краще застрелити її.

Відео її вчинку стало вірусним у Мережі. Подвиг черниці схвалили в країні, де більшість громадян сповідує буддизм.

“Я опустилася на коліна … благала їх не стріляти й не мучити дітей, а замість цього застрелити й вбити мене”, – розповіла черниця.

Крім сестри Анни-Рози, з військовими розмовляли й благали відступити дві інші черниці.

“Поліція намагалася заарештувати їх (протестувальників, – ред.), а я переживала за дітей”, – сказала вона.

Попри благання 45-річної черниці, військові все одно стріляли по протестантах, які були позаду неї.

Монашка розповіла, що після кількох пострілів натовп протестувальників кинувся на військових, але ті не припиняли стріляти. На її очах вбили чоловіка. А черниця постраждала від сльозогінного газу.

“Я відчувала, що світ розвалюється … Мені дуже шкода, що це сталося, коли я їх благала”, – зазначила черниця.

Місцева влада підтвердила, що того дня військові застрелили двох чоловіків. Використовувалися при цьому гумові кулі чи бойові патрони — не відомо.

До слова, це друга спроба черниці розмовляти з військовими. Вперше вона стала перед ними на коліна 28 лютого.

“Я вже вважала себе мертвою з 28 лютого”, – сказала вона у відповідь на прохання пояснити вчинок.

Цього разу її ініціативу підтримали ще дві черниці та місцевий єпископ. Анна-Роза заявила, що продовжить робити все можливе, щоб “захистити дітей”.

“Я не можу стояти й дивитися, нічого не роблячи, бачачи, що відбувається у мене на очах, в той час, як вся М’янма в скорботі”, – сказала вона.

З початку перевороту у М’янмі було зафіксовано щонайменше 55 смертей. Для розгону прихильників демократичного режиму в місті Янгон військові застосували сльозогінний газ, гумові кулі й світло-шумові гранати.