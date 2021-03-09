Підозрювану у вбивстві співробітниці поліції в Києві заарештували на два місяці.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури в Telegram.

Таке рішення ухвалив Шевченківський райсуд Києва у вівторок, 9 березня.

7 березня на проспекті Бажана в Києві виявили тіло 37-річної старшої інспекторки одного з департаментів Нацполіціі з множинними колото-різаними ранами. За підозрою у вбивстві затримали її ровесницю і вилучили в неї ніж — ймовірне знаряддя вбивства. Підозрюваній загрожує від семи до 15 років в’язниці.

“Попередньою причиною вбивства є раптовий конфлікт між підозрюваною та загиблою, які були між собою знайомі”, – заявили в прокуратурі.