51-річну Дженніфер Лі Раян, брокерку з нерухомості, засудили до 60 днів обмеження волі через участь у штурмі Капітолія 6 січня. Вона прилетіла на акцію протесту приватним літаком спільно з групою учасників зі штату Техас.

Про це повідомляє американський телеканал CBS News.

Раян визнала себе винною за одним зі звинувачень. Коли вона слухала звинувачення у залі суду, то сказала, що “описане прокурором віддалено нагадує події 6 січня”.

Суддя Крістофер Купер сказав, що Раян понесе покарання через неправомірні дії всередині Капітолія, а не через її політичні переконання.

“Ваша справа викликала значний інтерес громадськості… Людям буде цікаво, який вирок ви почуєте… Це буде свідченням того, як на ваші дії зреагував суд, зреагувала країна. Вирок має стати віддзеркаленням того, що ми ставимося до цього серйозно… Це (штурм Капітолія) не повинно ніколи повторитися”, – сказав суддя.

Матеріалами для розслідування Раян сама ділилася в соцмережах. 6 січня вона опублікувала відео, де сказала, що спільно з іншими учасниками протесту прилетіла до Капітолія, аби “штурмувати столицю”. Після цього вона опублікувала кілька відео в прямому ефірі Facebook. На відео жінка входить до Капітолія через Ротонду, перш ніж пройти по всій будівлі.

Усі ці відео видалили.

“Ми щойно штурмували столицю. Це був один із найкращих днів у моєму житті”, – написала вона в одному з дописів.

У залі суду вона сказала, що приїхала до Вашингтона, бо про це своїх прихильників просив 45-й президент США Дональд Трамп.

“Я не потраплю за ґрати. Я – блондинка, у мене біла шкіра, чудова робота, велике майбутнє. Я точно не потраплю за ґрати. Я нічого поганого не зробила”, – написала жінка в березні.

Тепер, окрім арешту на 60 днів, Раян має сплатити 1,5 тисячі доларів штрафу.

Нагадаємо, натовп прихильників Дональда Трампа, що штурмували Капітолій США в середу, охоплював адептів теорії змови QAnon, на підтримку яких президент висловлювався публічно, і членів екстремістської організації Proud Boys.

Під час зачистки Капітолія від протестувальників загалом було затримано понад півсотні осіб, серед яких половина — безпосередньо у приміщеннях Конгресу. 13 особам вже висунули обвинувачення через участь у заворушеннях. Серед них — Річард Барнетт, який вдерся до кабінету спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі, та нещодавно обраний член Палати делегатів Західної Вірджинії (від Республіканської партії) Деррік Еванс.

Жертвами подій 6 січня стали 5 осіб. Про смерть 4 осіб стало відомо того ж дня. Однією з жертв стала прихильниця Трампа та QAnon Ешлі Беббіт. 8 січня помер офіцер поліції Браян Сікнік, який отримав травми під час штурму Капітолія. #Букви розповідали, що відомо про офіцера, який загинув.

У США почали кримінальні розслідування щодо понад 170 осіб, які штурмували Капітолій 6 січня. #Букви розповідали, що відомо про нападників на Капітолій.