Про це повідомляє американський телеканал CNN.
“Я штурмував Капітолій.. Я дійшов до зали зі скульптурами”, – написав Роберт іншому користувачу, з яким познайомився у Bumble.
“Ми не пара”, – відповіли йому.
В четвер, 22 квітня, Чепмена знайшли та заарештували. Його звинувачують в незаконному проникненні та хуліганстві на забороненій державній власності.
Представники Федерального бюро розслідувань (ФБР) підтвердили, що на відео від 6 січня знайшли Чепмена.
Також вони знайшли його профіль у соціальній мережі Facebook. За день до штурму, 5 січня, Чепмен написав, що їде з Нью-Йорку.
6 січня він опублікував фото, на якому позує біля Капітолія, підписавши “INSIDE THE CRAPITOL!!!” (“Всередині Капітолія”).
В поліції повідомили, що це не перше поручення закону Чепменом. Його заарештовували у 2017 році.
Раніше повідомлялося, що Федеральне бюро розслідувань оголосило в розшук осіб, що брали участь у штурмі Капітолія 6 січня. За інформацію про цих людей та їх місцеперебування бюро обіцяє винагороду в 50 тисяч доларів.
Як відомо, натовп прихильників Дональда Трампа, що штурмували Капітолій США в середу, охоплював адептів теорії змови QAnon, на підтримку яких президент висловлювався публічно, і членів екстремістської організації Proud Boys.
Однією з 4 осіб, які загинули від час подій 6 січня, була прихильниця Трампа та QAnon Ешлі Беббіт.
- Детальніше про події 6 січня у Вашингтоні та безпосередньо Капітолії — в матеріалі.