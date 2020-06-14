Учасникам пробного ЗНО, яке заплановано на 15 і 17 червня, все таки повернуть гроші.

Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки.

“Міністерство освіти і науки спільно із Міністерством фінансів готують порядок повернення коштів учасникам пробного ЗНО через зміну формату проведення. Зареєстровані учасники зможуть скласти пробне тестування не в закладах освіти, а вдома. Інструкцію, як скласти тести та отримати свій результат пробного ЗНО, розміщено на сайті УЦОЯО“, – йдеться в повідомленні.

Детальну інформацію щодо повернення коштів учасникам пробного ЗНО обіцяють розмістити на сайтах МОН та Українського центру оцінювання якості освіти після офіційного погодження.

Зазначається, що вартість одного тестування складає від 138 до 150 гривень залежно від регіону. У вартість пробного ЗНО входить оплата послуг за виконання наступних робіт:

укладання тестів,

переклад цих тестів мовами національних меншин,

підготовка, друк та комплектування тестових зошитів, бланків відповідей та інформаційних бюлетенів,

доставка матеріалів до пункту тестування,

оплата праці працівникам, які залучені до організації та проведення,

виконання заходів із визначення результатів пробного ЗНО.

У 2020 році для виконання рекомендацій щодо безпечного проведення тестування регіональні центри оцінювання якості освіти також закуповували засоби індивідуального захисту та дезінфекції для пробного ЗНО.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) не зможе повернути гроші, які випускники сплатили за участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО), оскільки вони вже були витрачені на підготовку тестових завдань.