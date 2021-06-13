Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на комюніке, схвалене за підсумками зустрічі у верхах.

Офіційний представник, який брав участь у переговорах під час саміту, заявив, що існує домовленість про підхід до Пекіна із тривимірним підходом: співпрацювати в таких питаннях, як зміна клімату, конкурувати в торгових і постачальних ланцюгах і не погоджуватися з правами людини.

“Закликаємо Китай дотримуватися прав людини і фундаментальних свобод, особливо, в тому, що стосується Синьцзян-Уйгурського автономного району”, – йдеться в документі.

У документі також висловлюється занепокоєння “з приводу ситуації у Східному та Південно-Китайському морях”. G7 виступає проти “будь-яких односторонніх спроб змінити статус-кво та посилити напруженість”.

Також лідери країн G7 закликали Китай звернути увагу на ситуацію з правами людини в Гонконзі. Крім того, вони нагадали Пекіну про необхідність дотримуватися зобов’язань щодо збереження за Гонконгом автономії.