Міжнародний олімпійський комітет (МОК) і американська та німецька компанії Pfizer і BioNTech уклали угоду про безоплатну вакцинацію учасників літніх Олімпійських ігор в Токіо.

Про це повідомляється на сайті МОК.

“Pfizer і BioNTech сьогодні оголосили про підписання меморандуму про взаєморозуміння з МОК про надання своїх препаратів проти COVID-19 для вакцинації спортсменів і делегацій, що беруть участь в Олімпійських та Паралімпійських іграх в Токіо”, – йдеться в повідомленні на сайті BioNTech.

Перші дози вакцини планується доставити в кінці травня, щоб делегації отримали другі дози до прибуття в Токіо. Спортсмени та учасники повинні будуть зробити щеплення у своїх країнах.

“Ми запрошуємо спортсменів і беруть участь делегації на майбутніх Олімпійських та Паралімпійських іграх показати приклад і по можливості вакцинуватися. Таким чином ми надсилаємо потужний сигнал про те, що вакцинація стосується не тільки особистого здоров’я, але також солідарності та обліку добробуту інших людей в їхніх громадах”, – сказав президент МОК Томас Бах.

Олімпійські ігри в Токіо, які були перенесені на рік через пандемію, мають пройти з 23 липня по 8 серпня 2021 року.