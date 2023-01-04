Учасник Нацвідбору на «Євробачення-2023» Мойсей Бондаренко зіграв на скрипці в деокупованому Ізюмі

Відповідне відео опублікувало Міністерство культури та інформаційної політики України.
“Культурний десант” продовжує рухатись за маршрутом передової та деокупованими територіями. Мойсей Бондаренко в Ізюмі”, – написали під відео у Мінкульті.
Зазначимо, що український музикант, композитор Мойсей Бондаренко (музичний псевдонім Moisei) є військовослужбовцем Збройних сил України. Також він відомий як скрипаль, що грає на фронті. Крім того, Мойсей став фіналістом Нацвідбору “Євробачення-2023” відкриваючи концерт з піснею “I’m Not Alone”, яку написав у найважчий період своєї служби в ЗСУ.
Мойсей Бондаренко почав грати на скрипці у 13 років. До повномасштабного вторгнення РФ в Україну він був вуличним музикантом та часто грав на пішохідному мосту у Києві. Проте після російського вторгнення він пішов добровольцем до Збройних сил України.
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