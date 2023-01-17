Росіянина, який відбуваючи покарання у виправній колонії РФ вступив до лав ПВК "Вагнер", судитимуть за участь у бойових діях на території України.

Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Під час розслідування було встановлено, що обвинувачений, відбуваючи покарання у виправній колонії № 4 у селі Островське Костромської області РФ за викрадення автомобіля, добровільно прийняв пропозицію організатора ПВК “Вагнер” вступити в її лави.

За участь у бойових діях на території України та вчинення злочинів організатор пропонував в’язням грошову винагороду 100 000 російських рублів у місяць та додатково 100 000 російських рублів після закінчення 6 місячного контракту.

Крім того, всім ув’язненим, які вступлять у ПВК “Вагнер”, після спливу строку контракту обіцяли повне помилування і так званий “чистий лист”. Обвинуваченого разом з іншими учасниками направили в район бойових дій на території Луганської області.

У розграбованій учасниками ПВК “Вагнер” місцевій лікарні, яку вони використовували як військовий об’єкт, він пройшов курс навчання поводження з бойовою зброєю, тактики ведення бойових дій та отримав предмети екіпірування і зброю.

У грудні 2022 року в районі бойових дій на території Донецької області представниками сил безпеки та оборони України його було взято у полон.