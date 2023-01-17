Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора України.
Під час розслідування було встановлено, що обвинувачений, відбуваючи покарання у виправній колонії № 4 у селі Островське Костромської області РФ за викрадення автомобіля, добровільно прийняв пропозицію організатора ПВК “Вагнер” вступити в її лави.
За участь у бойових діях на території України та вчинення злочинів організатор пропонував в’язням грошову винагороду 100 000 російських рублів у місяць та додатково 100 000 російських рублів після закінчення 6 місячного контракту.
Крім того, всім ув’язненим, які вступлять у ПВК “Вагнер”, після спливу строку контракту обіцяли повне помилування і так званий “чистий лист”. Обвинуваченого разом з іншими учасниками направили в район бойових дій на території Луганської області.
У розграбованій учасниками ПВК “Вагнер” місцевій лікарні, яку вони використовували як військовий об’єкт, він пройшов курс навчання поводження з бойовою зброєю, тактики ведення бойових дій та отримав предмети екіпірування і зброю.
У грудні 2022 року в районі бойових дій на території Донецької області представниками сил безпеки та оборони України його було взято у полон.
- Радник Державного департаменту США Дерек Шоллет висловив серйозну стурбованість діяльністю російської приватної військової компанії “Вагнера” та її ймовірними спробами вербувати солдатів у Сербії та в інших країнах світу.
- За словами норвезької поліції та російського журналіста, колишній командир російської приватної військової компанії “Вагнер” Андрій Медведєв утік до Норвегії та шукає притулку після перетину кордону цієї країни.