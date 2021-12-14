Про це повідомила шведська газета Dagens Nyheter.
Станом на вечір 13 грудня було відомо, що COVID-19 виявили у 15 осіб із дев’яти країн. Зустріч, після якої стався спалах коронавірусу, проходила у Стокгольмі 2-3 грудня.
Участь у заході брали понад 50 міністрів закордонних справ, зокрема міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і державний секретар США Ентоні Блінкен.
Зустріч було організовано відповідно до рекомендацій управління охорони здоров’я, а її учасники мали змогу пройти ПЛР-тестування. Крім того, після завершення заходу МЗС Швеції розіслало персоналу та всім учасникам інформацію про важливість поінформованості про симптоми та тестування на їх наявність.
Імен учасників міністерської зустрічі, які захворіли на коронавірус, шведська преса не повідомляє.
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