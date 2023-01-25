Учасники реаліті-шоу “Гра в кальмари: Виклик” від Netflix поскаржилися скаржаться на надмірну жорстокість

Про це повідомляє LADbible.

Шоу стало мегахітом на Netflix у 2021 році, залучивши величезну авдиторію, спонукаючи багатьох гіпотетично спробувати свої сили у ролі учасника, звісно, з м’якшими умовами.

Зважаючи на це, цілком природно, що з’явилась ідея розробити реаліті-шоу “Гра в кальмари”, проте, здається, що деякі учасники вже отримали травми під час зйомок.

Netflix відтворив дію серіалу режисера Хван Дон Хека у Великій Британії. Реаліті-версію небезпечного змагання знімали таємно: претенденти виборюють величезний приз у 4,56 мільйона доларів — найбільший в історії реаліті-шоу. У змаганні беруть участь 456 гравців, як, власне, і в серіалі.

Водночас точна дата запуску проєкту поки що невідома. Проте учасники гри вже почали скаржитися на суворі випробування під час зйомок.

Так, в одному з випробувань усіх учасників, нібито, посадили у холодне приміщення: за умовами гри їм не можна було рухатися та розмовляти, розповів один з гравців. За його словами, занадто багато людей були сповнені рішучості не рухатися, тому “вони стояли там занадто довго”, навіть попри охолодження.

Дехто акцентував, що учасники приходили у сподіванні стати мільйонерами, натомість йшли у сльозах, зазначив один з учасників. “Люди йшли зі сльозами”, декому довелося викликати медиків, одна людина залишилася на ношах, а інші повзли через фінішну лінію.

Інший учасник розповів, що їм надали термоодяг, аби зігрітися, оскільки на місці зйомок було “морозно”, а також “кривавий жилет”, який вибухає та імітує постріл, якщо когось нокаутує.

Netflix спільно з продюсерами Studio Lambert і The Garden відреагували на звинувачення в офіційній заяві, запевнивши, що під час реаліті-шоу ніхто серйозно не постраждав.

Хоча на знімальному майданчику було дуже холодно – учасники були до цього готові – будь-які заяви про серйозні травми не відповідають дійсності. Ми глибоко дбаємо про здоров’я та безпеку наших акторів і знімальної групи, і інвестували в усі належні процедури безпеки”, – мовиться у заяві.

Учасники прилетіли з усього світу, щоб позмагатися у грі, зйомки якої відбуваються на Cardington Studios, колишній базі Британських ВПС у Бедфорді.

Довідка. “Гра в кальмара” — 9-серійний південнокорейський вебсеріал в жанрі виживання, пригодницького бойовика, трилера і драми, написаний і знятий Гваном Дон-хьоком. Прем’єра відбулася ще 17 вересня. Головні ролі зіграли Лі Чон Че, Пак Хе-су, О Йон-су, Чон Хо Йон, Хо Сон Те, Анупам Тріпаті, Кім Джу-Рьон, Ві Ха-джун, Ю Сон-чу, Лі Ю-мі, Кон Ю та Лі Бьон Хон.

За сюжетом, група осіб, що потребує грошей, приймає запрошення взяти участь в іграх. Вони потрапляють у спеціальну локацію, де впродовж 6 днів відбуваються жорстокі ігри, де учасники гинуть при програші. Відмова від гри неможлива. На переможця чекає привабливий приз — 45,6 млрд вон (38,5 млн доларів США).

“Гра в кальмара” є одним з найвдаліших проєктів Netflix. Корейський серіал вже став найпопулярнішим неангломовним шоу, обігнавши французький серіал “Люпен” і іспанський серіал “Паперовий будинок”.

Інформація про те, що Netflix має намір запустити реаліті-шоу, стала відома у червні 2022 року. Тоді у стрімінговому сервісі заявляли, що на відміну від серіалу, де ставки робляться на життя або смерть, найгірший фінал для учасника — залишитись без призового фонду. Учасники мають бути не молодше 21 року, також усі вони мають володіти розмовною англійською. Зйомки мають тривати близько чотирьох тижнів.