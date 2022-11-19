Учасники саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) рішуче засудили широкомасштабну війну Росії проти України та закликали РФ до повного виведення своїх військ.

Про це йдеться у підсумковій декларації саміту АТЕС.

“Більшість держав-членів рішуче засуджують повномасштабну війну Росії проти України та підкреслюють, що вона спричиняє величезні людські страждання й посилює існуючу вразливість світової економіки – стримує зростання, посилює інфляцію, порушує ланцюги постачань, підриває енергетичну та продовольчу безпеку й підвищує ризики для фінансової стабільності”, – зазначається у повідомленні.

Також у документі наголошується, що серед учасників саміту були й інші погляди та різні оцінки ситуації й підходів до санкційної політики.

“Визнаючи, що АТЕС не є форумом для розв’язання питань безпеки, ми визнаємо, що питання безпеки можуть мати серйозні наслідки для світової економіки”, – мовиться у заяві.

А також зазначається, що група підтримуватиме та зміцнюватиме засновану на правилах багатосторонню торгову систему. Також учасники саміту АТЕС усвідомлюють, що необхідні більш інтенсивні зусилля для вирішення таких глобальних викликів, як зростання інфляції, продовольча безпека, зміна клімату та стихійні лиха.

Довідково. Азійсько-Тихоокеанське економічне співробітництво (АТЕС) — форум економік Тихоокеанського узбережжя. Заснований у 1989 році з метою сприяння тіснішій економічній співпраці та вільній торгівлі держав Азійсько-Тихоокеанського регіону. Аналог таких утворень як Європейський Союз та Північноамериканської зони вільної торгівлі, що існують в інших регіонах світу. Зараз до кооперації входять 21 економіка. Частка держав-членів становить 40,5 % планетарного населення, 54,2 % ВВП та 43,7 % міжнародної торгівлі.

Щорічно відбувається форум держав-членів на рівні глав урядів, місце зустрічі чергується поміж всіма державами. Специфічною особливістю є дрес-код — національні костюми держави господаря.