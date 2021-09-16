Про це повідомляє американське видання Politico з посиланням на дані міністерства внутрішньої безпеки (DHS) США.
Відомо, що учасники штурму Капітолія використовували китайську соцмережу TikTok, для вербування людей, а також обміну “тактичними рекомендаціями” щодо терористичної та злочинної діяльності.
“Макет та алгоритми програм TikTok можуть ненавмисно допомогти зусиллям людей просувати насильницький екстремістський контент. Обліковий запис користувача з нулем підписників міг би отримати значну кількість переглядів деяких відео, що могло б допомогти екстремістським користувачам TikTok уникнути спроб модерації вмісту TikTok”, – йдеться у звіті DHS.
Зазначається, що на платформі з’являлися відео екстремістського змісту, зокрема напередодні штурму Капітолія. В DHS зазначили, що напередодні заворушень 6 січня один користувач TikTok опублікував відео, закликаючи учасників протесту принести вогнепальну зброю. Інші користувачі розповсюджували відеоролики з інструкціями щодо доступу до Білого дому через тунелі та перешкоджання Національній гвардії США під час заворушень.
Групи, причетні до насильства 6 січня, використовували низку цифрових платформ для координації дій 6 січня. Вибірковий комітет Палати представників, який розслідує штурм, попросив технологічні компанії, включаючи Facebook, Twitter, Parler та TikTok, передати пакети внутрішніх документів, щоб вони могли зрозуміти їх роль у насильстві.
Водночас TikTok у відповіді на запит Politico наголосив, що працює над протидією екстремізму.
“На TikTok немає місця для насильницького екстремізму або мови ненависті, і ми агресивно працюємо над видаленням такого вмісту та блокуванням осіб, які порушують наші правила спільноти”, – сказав речник TikTok Джеймі Фавацца.
- Раніше повідомлялося, що після нападу на Капітолій 6 січня ФБР почало ретельно стежити за членами екстремістських угруповань, таких як Oath Keepers (ультраправа антиурядова організація), Three Percenters (права воєнізована група) і Proud Boys (ультраправа американська організація виключно для чоловіків, широко характеризується як неофашистська).
- 19 січня влада США заарештували члена Oath Keepers, 66-річного Томаса Едварда Колдуелла з округу Кларк, штат Вірджинія. Його підозрюють в створенні організованої групи для штурму Капітолія 6 січня.
- 21 січня організатор американської ультраправого угрупування Proud Boys Джозеф Біггс був заарештований у Флориді після того, як ФБР заявило, що члени групи могли бути причетні до організації штурму Капітолія 6 січня.
- У США почали кримінальні розслідування щодо понад 170 осіб, які штурмували Капітолій 6 січня. #Букви розповідали, що відомо про нападників на Капітолій.