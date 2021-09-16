Люди, які штурмували Капітолій 6 січня координували свої дії за допомогою платформи TikTok. Водночас компанія запевняє, що у соцмережі "абсолютно немає місця" для насильства та ненависті.

Про це повідомляє американське видання Politico з посиланням на дані міністерства внутрішньої безпеки (DHS) США.

Відомо, що учасники штурму Капітолія використовували китайську соцмережу TikTok, для вербування людей, а також обміну “тактичними рекомендаціями” щодо терористичної та злочинної діяльності.

“Макет та алгоритми програм TikTok можуть ненавмисно допомогти зусиллям людей просувати насильницький екстремістський контент. Обліковий запис користувача з нулем підписників міг би отримати значну кількість переглядів деяких відео, що могло б допомогти екстремістським користувачам TikTok уникнути спроб модерації вмісту TikTok”, – йдеться у звіті DHS.

Зазначається, що на платформі з’являлися відео екстремістського змісту, зокрема напередодні штурму Капітолія. В DHS зазначили, що напередодні заворушень 6 січня один користувач TikTok опублікував відео, закликаючи учасників протесту принести вогнепальну зброю. Інші користувачі розповсюджували відеоролики з інструкціями щодо доступу до Білого дому через тунелі та перешкоджання Національній гвардії США під час заворушень.

Групи, причетні до насильства 6 січня, використовували низку цифрових платформ для координації дій 6 січня. Вибірковий комітет Палати представників, який розслідує штурм, попросив технологічні компанії, включаючи Facebook, Twitter, Parler та TikTok, передати пакети внутрішніх документів, щоб вони могли зрозуміти їх роль у насильстві.

Водночас TikTok у відповіді на запит Politico наголосив, що працює над протидією екстремізму.

“На TikTok немає місця для насильницького екстремізму або мови ненависті, і ми агресивно працюємо над видаленням такого вмісту та блокуванням осіб, які порушують наші правила спільноти”, – сказав речник TikTok Джеймі Фавацца.