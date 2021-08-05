Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Учасниця каже, що хоче надихнути людей краще сприймати представників ЛГБТ-спільноти.

Мачаба змагається за титул “Міс Південна Африка”, який відкрився для трансгендерних учасниць лише у 2019 році.

“Бути першою – це трохи приголомшливо, і я також стурбована тим, що люди тепер знають, що я трансжінка”, – заявила Мачаба.

Південно-Африканська Республіка сьогодні є єдиною африканською країною, де легалізовані одностатеві шлюби. Люди можуть змінити свою стать в національному реєстрі народження.

Однак насильство проти представників ЛГБТ+ у Південній Африці досі продовжується. Лише цього року внаслідок нападів загинуло понад 10 осіб.

Мачаба очікує, що на неї вішатимуть соціальні ярлики за те, що вона зосереджує увагу на проблемах, з якими стикаються трансгендери. Однак вбивство близької подруги на ґрунті ненависті дало їй сили боротися.

“Я тут, щоб боротися за свою спільноту, не обов’язково фізично, а словами. Для мене, як трансжінки, багато означала б перемога на “Міс Південна Африка”, але я також вважаю, що це багато означало б для квір-спільноти в Південній Африці. Це показало б, що Південна Африка порушує кордони”, – сказала вона.