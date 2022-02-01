Фіналістка українського нацвідбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення 2022" Alina Pash опублікувала заяву щодо звинувачень у тому, що вона відвідувала окупований Росією Крим, прилетівши з Москви.

Про це заявила співачка в Instagram.

Співачці Alina Pash були висунуті звинувачення щодо порушення правил нацвідбору. Виконавиця Alina Pash цих правил не порушувала, тобто ніколи не виступала на території Росії чи окупованого Криму і ніколи не перетинала кордон Криму з боку Росії”, – ідеться у заяві пресслужби.

Нагадаємо нещодавно Alina Pash зазначила, що не порушувала законодавство України та вимоги конкурсу, а її виступ у 2015 році відбувався на приватному заході українців у Криму. Кордон вона перетинала з боку України.

В дописі артистка зазначила, що наразі хворіє й особисто розповість усе “Суспільному” щойно одужає.

Прокоментувавши заяву пресслужби, Alina Pash наголосила, що конкурс “Євробачення” має надсильну енергетику, і вона з командою з величезним задоволенням візьме участь у ньому.

Я з повагою ставлюся до всіх пунктів правил відбору учасників, і за жодних обставин не стала б їх порушувати, як і закони своєї країни. Я вірю, що врешті-решт переможе правда і представляти Україну вирушить найсильніший артист, якого оберуть люди. Якщо це я, зроблю все можливе, щоб мною пишалися. Якщо це буде хтось інший, – вболіватиму за нього всім серцем”, – заявила співачка.

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