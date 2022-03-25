Президент Росії Володимир Путін особисто схвалив участь російського олігарха Романа Абрамовича у мирних перемовинах між Україною та РФ.

Про це повідомляє британська газета Financial Times.

Видання, посилаючись на власні джерела, пише, що таке “благословення” від Путіна може означати, що Роман Абрамович домагався схвалення на найвищому рівні, аби стати учасником українсько-російських перемовин щодо війни в Україні.

Водночас це прямо суперечить давнім заявам олігарха, який стверджував, що не має близьких відносин із президентом РФ.

Повідомляється, що як тільки Абрамович отримав підтримку від Путіна, він провів зустріч з одним із високопосадовців Офісу Президента України, щоб допомогти в організації перемовин.

Відтоді українська та російська делегації почали обговорювати кроки для припинення війни в Україні.

Правда, поінформовані щодо перемовин західні чиновники сумніваються у вагомій участі Абрамовича. Вони вважають, що російський олігарх перебільшує свою роль у перемовинах, аби послабити санкції проти себе.

Відомо, що після першого раунду перемовин участь у них Романа Абрамовича підтвердив народний депутат Давид Арахамія. Тоді він заявив, що “підтверджує участь Абрамовича у перемовинах”.

А от речник президента РФ Дмитро Пєсков не захотів відповідати, чи дійсно Путін “схвалив” участь Абрамовича у перемовинах.

Представник російського олігарха відповів, що заради успіху перемовин не варто коментувати ні сам процес, ні можливу участь у них Абрамовича.