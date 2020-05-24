Covid-19 Україна

оновлено 24.05.2020 о 18:02

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Учасники акції «СтопРеванш» прийшли до будинку Зеленського: фото, відео

Учасники акції "Рік Зеленського. Рік реваншу. Стоп реванш" прийшли до будинку на вулиці Грушевського, 9а в центрі Києва, де володіє квартирою президент України Володимир Зеленський.

Неділя, 24 травня 2020, 17:45

Про це розповідає кореспондент #Букв.

До будівлі підійшли близько тисячі чоловік з національною символікою та прапорами політичних партій “Національний корпус”, “Демократична сокира”, ВО “Свобода” і громадської організації “Справа громад”.

Активісти нагадали Зеленському про свої вимоги, серед яких звільнення і покарання для керівника Офісу президента Андрія Єрмака і припинення, як кажуть учасники акції, “реваншу проросійських сил і капітулянтської політики щодо закінчення війни на Донбасі”.

Вони обклеїли паркан і ворота навколо будинку, де Зеленський володіє нерухомістю, листівками з власними вимогами і запалили фаєри під час виконання державного гімну.

Фото: Євген Войніч, #Букви

Фото: Євген Краєвий, #Букви

Після цього протест оголосили закінченим, люди почали розходитися.

  • У центрі Києва, де запланована акція протесту до річниці президентства Володимира Зеленського, посилили заходи безпеки.
Теги: Володимир Зеленський

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