Учасники акції «СтопРеванш» прийшли до будинку Зеленського: фото, відео

Про це розповідає кореспондент #Букв.
До будівлі підійшли близько тисячі чоловік з національною символікою та прапорами політичних партій “Національний корпус”, “Демократична сокира”, ВО “Свобода” і громадської організації “Справа громад”.
Активісти нагадали Зеленському про свої вимоги, серед яких звільнення і покарання для керівника Офісу президента Андрія Єрмака і припинення, як кажуть учасники акції, “реваншу проросійських сил і капітулянтської політики щодо закінчення війни на Донбасі”.
Вони обклеїли паркан і ворота навколо будинку, де Зеленський володіє нерухомістю, листівками з власними вимогами і запалили фаєри під час виконання державного гімну.
Фото: Євген Войніч, #Букви
Фото: Євген Краєвий, #Букви
Після цього протест оголосили закінченим, люди почали розходитися.
- У центрі Києва, де запланована акція протесту до річниці президентства Володимира Зеленського, посилили заходи безпеки.