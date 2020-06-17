Учасники пробного зовнішнього незалежного оцінювання, яке цьогоріч відбувається онлайн у зв’язку з епідемією коронавірусу, можуть скласти тести з усіх предметів.

Про це повідомив Український центрі оцінювання якості освіти у Facebook.

“Учасники активно працюють із тестовими завданнями, тож маємо прекрасну новину. Учасник пробного ЗНО-2020 зможе отримати результати за виконання всіх запропонованих нами тестів”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що якщо учасник зареєструвався для проходження тестування з української мови і літератури, а також математики, тепер він зможе пройти тести з фізики, хімії, географії та будь-якого іншого навчального предмету, а потім і дізнатися свої результати.

Кабінет Міністрів прийняв рішення перевести в онлайн-формат пробне зовнішнє незалежне тестування 15 і 17 червня. Учасникам пробного ЗНО повернуть гроші.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявляв, що епідеміологічна ситуація в Україні зараз дозволяє провести основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) в запланований термін. Але остаточне рішення буде прийнято 20 – 22 червня.