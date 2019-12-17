Голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що учасників АТО можуть залучати до територіальної оборони.

Про це передає агентство “Інтерфакс-Україна”.

“Добробати і всі військовослужбовці, які пройшли АТО – це громадяни нашої країни, з якими треба працювати, комунікувати”, – говорить Баканов.

На думку голови СБУ, такі люди мають стати “резервом для змін у країні”.

“Вони мають своє ціннісне бачення того, що відбувається в Україні. Вони повинні бути активно залучені в життя суспільства. Мені здається, що ті, хто воював, уже ні в якому разі не зможуть зрадити свою країну. Або як мінімум така ймовірність набагато нижче”, – вважає він.

Також, за словами Баканова, учасникам бойових дій необхідно надавати всіляку, в тому числі психологічну підтримку.

“Безумовно, вони повинні бути інтегровані знову в суспільство. Світова практика говорить про те, що психологічна травма у таких людей однозначно є”, – заявив глава СБУ.