Навчальний рік в українських школах завершиться 1 липня, як це передбачено законодавством, але не для випускників 11-х класів.

Про це заявила під час брифінгу тимчасово виконуюча обов’язки міністра освіти і науки України Любомира Мандзій.

“Навчальний рік в Україні визначено законами “Про освіту” та “Про повну загальну середню освіту”. Він для всіх, крім 11-класників, завершиться 1 липня”, – наголосила Мандзій.

У міністерстві очікують, що після завершення карантину учні ще встигнуть наздогнати програму.

“Якщо буде можливість продовжити навчання в школах в цьому навчальному році, то в травні або в червні ми повернемося за шкільні парти, опрацюємо той матеріал, який ми подаємо зараз дистанційно… і підвести певні підсумки. Ми можемо говорити сьогодні про те, що навчальний рік в Україні закінчиться так, як передбачено чинним законодавством – це 1 липня. Крім випускників 11 класу”, – заявила Мандзій.

Вона уточнила, що для 11-класників навчальний рік “закінчиться тоді, коли вони отримають документ про освіту”. Ця дата залежить від отримання результатів ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання).

Дата ЗНО поки остаточно не визначена через карантин. Попередньо, основну сесію ЗНО проведуть в 20-х числах червня. Не виключено, що воно відбудеться і в серпні.

В такому випадку вступна кампанія може затягнутися до осені.

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(На відео – з 2:15)