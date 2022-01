Про це повідомляє спеціалізоване медичне видання ScinceAlert.

Кіпрські ЗМІ повідомили про відкриття у минулу суботу начебто нового штаму коронавірусу Deltacron, назвавши його “генетичним фоном варіанта Delta із деякими мутаціями Omicron”.

Хоча коронавіруси можуть генетично комбінуватися, вчені, які аналізували відкриття так званого Deltacron, кажуть, що мутація Delta з Omicron – малоймовірна.

У Всесвітній організації охорони здоров’я повідомили, що наразі немає підстав говорити про комбінацію двох штамів коронавірусу: так званий Deltacron може бути результатом забрудненого зразка.

Джеффрі Барретт, голова ініціативи з геноміки COVID-19 у британському інституті Wellcome Sanger заявив, що передбачувані мутації розташовані в частині тій геному, яка є вразливою для помилок у певних процедурах секвенування.

“Це – майже напевно не біологічний рекомбінант ліній Delta та Omicron”, – сказав він.

Також у ВООЗ закликали не використовувати й такий термін, як Flurona: минулого тижня з’явилися повідомлення про комбінацію грипу та коронавірусу, яку так і назвали – Flurona.

“Не будемо використовувати такі слова, як Deltacron або Flurone. Будь ласка”, — написала у Твіттері Марія ван Керхове, епідеміолог-інфекціоніст ВООЗ.

Jumping in late here: Let’s not use words like deltacron, flurona or flurone. Please 🙏

These words imply combination of viruses/variants & this is not happening. “Deltacron” is likely contamination during sequencing, #SARSCoV2 continues to evolve & see flu co-infection🧵below. https://t.co/rNuoLwgCzN

— Maria Van Kerkhove (@mvankerkhove) January 10, 2022