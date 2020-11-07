На сьогодні вчені виявили понад 4 тисячі екзопланет. Останнім таким поповненням є розпечена планета K2-141b.

Про це повідомляє видання New Atlas.

Планета K2-141b вперше була виявлена в 2018 році космічною обсерваторією NASA Кеплер. Тепер же вчені змоделювали атмосферу і погоду на K2-141b.

Комп’ютерну симуляцію погодних умов на екзопланеті провела група вчених з Університету Макгілла, Йоркського університету, а також Індійського інституту наукової освіти.

Отримана картина є однією з найбільш екстремальних, яку тільки можна уявити.

Так, екзопланета K2-141b принципово відрізняється від Землі, оскільки її поверхня, океан і атмосфера складаються з гірських порід.

Моделювання показало, що на K2-141b можуть йти дощі з каміння, вітри дмуть із величезною швидкістю (понад 5000 км/год), а величезні ділянки поверхні покриті океаном магми глибиною близько 100 кілометрів, повідомляє видання Phys.org.

Планета приблизно на 50% більша за нашу Землю і в 5 разів щільніша. У неї найкоротший рік з усіх відомих: K2-141b облітає свою рідну зірку кожні 6,7 години.

Вчені припускають, що через таку близькість до зірки на планеті дуже висока температура.

K2-141b, імовірно, має систему, аналогічну круговороту води на Землі: різниця в тому, що на цій екзопланеті круговорот складається не з води, а з каміння.

Близько двох третин екзопланети постійно залиті світлом. Денна сторона нагрівається до 3 тисяч градусів за Цельсієм, у результаті чого на поверхні K2-141b утворилися величезні океани лави глибиною 100 км.

Таких температур досить, щоб фактично випарувати гірські породи, створюючи атмосферу, що в основному складається з діоксиду кремнію.

При цьому нічна сторона екзопланети постійно залишається в тіні. Температура там опускається нижче -200 градусів за Цельсієм.

Такий контраст температур створює неймовірно сильний вітер, який дме зі швидкістю понад 5 тисяч км/год.

Ці надзвукові вітри переносять випаруване каміння на нічну сторону K2-141b, де воно охолоджується, конденсується і випадає кам’янистим дощем.

Вчені розраховують у майбутньому перевірити правильність своїх припущень щодо погодних умов на K2-141b. У цьому їм може допомогти космічний телескоп імені Джеймса Вебба, запуск якого запланований на 2021 рік.

Тим часом у Мережі вже почали порівнювати K2-141b з планетою Мустафар із кіновсесвіту “Зоряних воєн”, по поверхні якої також текли численні потоки лави.