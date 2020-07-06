Більш ніж 200 вчених з 32 країн світу написали відкритого листа до ВООЗ, в якому говорять, що коронавірус розповсюджується з дуже дрібними аерозольними краплями, а не лише у великих краплях, які швидко осідають на підлозі.

Витримки із тексту публікує видання The New York Times.

За даними вчених, більш ніж достатньо свідчень, що патоген може заражати людей через аерозольні частинки у повітрі.

Зараз ВООЗ вважає, що коронавірус розповсюджується в основному через мікрокапіляцію з носа або рота при чиханії, кашлі або розмові з зараженою людиною – з симптомами або без них – але через великі мікрокаплі.

239 вчених з 32 країн світу, в тому числі консультанти ВООЗ і члени комітету організацій, які розробляють попереднє керівництво по COVID-19, пишуть, а що зараження може відбуватися і з меншими частинками, на яких є патоген, включаючи крапельки, що виділяються просто при диханні .

The New York Times відмічає, що передача вірусу через повітря виявляється найважливішим фактором пандемії – особливо в багатолюдних приміщеннях із поганою вентиляцією – і це може бути істотно вплинути на заходи стримування вірусу.

Наприклад, маски можуть знадобитися у приміщенні, навіть за умови збереження соціальної дистанції. Медпрацівники, які доглядають за хворими коронавірусом, також можуть потребувати маски класу N95, які фільтрують навіть найменші і дихальні краплі.

Вентиляційним системам у школах, будинках для людей похилого віку, житлових приміщеннях і на підприємствах може бути потрібна мінімізація рециркуляції повітря і використання нових потужних фільтрів.

Також для знищення вірусу в приміщенні можуть почати використовувати ультрафіолет.