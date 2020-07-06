Витримки із тексту публікує видання The New York Times.
За даними вчених, більш ніж достатньо свідчень, що патоген може заражати людей через аерозольні частинки у повітрі.
Зараз ВООЗ вважає, що коронавірус розповсюджується в основному через мікрокапіляцію з носа або рота при чиханії, кашлі або розмові з зараженою людиною – з симптомами або без них – але через великі мікрокаплі.
239 вчених з 32 країн світу, в тому числі консультанти ВООЗ і члени комітету організацій, які розробляють попереднє керівництво по COVID-19, пишуть, а що зараження може відбуватися і з меншими частинками, на яких є патоген, включаючи крапельки, що виділяються просто при диханні .
The New York Times відмічає, що передача вірусу через повітря виявляється найважливішим фактором пандемії – особливо в багатолюдних приміщеннях із поганою вентиляцією – і це може бути істотно вплинути на заходи стримування вірусу.
Наприклад, маски можуть знадобитися у приміщенні, навіть за умови збереження соціальної дистанції. Медпрацівники, які доглядають за хворими коронавірусом, також можуть потребувати маски класу N95, які фільтрують навіть найменші і дихальні краплі.
Вентиляційним системам у школах, будинках для людей похилого віку, житлових приміщеннях і на підприємствах може бути потрібна мінімізація рециркуляції повітря і використання нових потужних фільтрів.
Також для знищення вірусу в приміщенні можуть почати використовувати ультрафіолет.
- 4 липня світі було встановлено рекорд за кількістю виявлених за добу хворих на коронавірусну інфекцію – 212 326.