Заходи соціального дистанціювання в США з деяким ослабленням варто зберегти до 2022 року.

Про це пише міжнародне інформаційне агентство Reuters.

На думку дослідників Гарвардської школи громадської охорони здоров’я, в США, можливо, доведеться дотримуватися заходів соціального дистанціювання до 2022 року.

Як повідомляє Reuters, в США за час епідемії коронавіруса загинули близько 28300 осіб.

“Соціальне дистанціювання з перервами може бути необхідним до 2022 року, поки можливості інтенсивної терапії не будуть істотно збільшені або не з’явиться вакцина”, – сказано у звіті опублікованому у вівторок в журналі Science.

Відзначається, що досвід Південної Кореї та Сінгапуру довів, що соціальне дистанціювання може істотно знизити навантаження на систему охорони здоров’я і забезпечити можливість відстеження контактів. Водночас, соціальне дистанціювання матиме негативні наслідки для соціальних сфер і освіти.