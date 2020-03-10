Про це повідомляє The Straits Times.

Нові симптоми можуть створювати помилкову картину про наявність у пацієнта “лихоманки денге”.

Вчені помітили це, коли двоє пацієнтів поступили в лікарню з типовою клінічною картиною для денге. При цьому, у пацієнтів була висока температура та висипи.

У 57-річних чоловіка і жінки спочатку діагностували “лихоманку денге”, а не коронавірус, враховуючи симптоми. Чоловік звернувся за медичною допомогою 9 лютого. У нього був кашель, висока температура, низька кількість тромбоцитів у крові. В одній з лікарень у нього не знайшли симптомів коронавірусу і відправили додому. Через кілька днів він звернувся в іншу клініку, оскільки симптоми погіршилися.

Згодом з’ясувалося, що у чоловіка був Covid-19, і повторні аналізи на денге виявилися негативними.

Також в деяких випадках у пацієнтів немає симптомів, звичних для коронавірусу COVID-19, а саме нежитю, кашлю, болю в горлі. Однак, коронавірус у них підтвердився.